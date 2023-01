Colombia dice que no es un país agresor, pero le advierte a Venezuela que tiene cómo defenderse

Vicepresidenta Marta Lucía Ramírez recalcó que se activaron protocolos para evitar cualquier provocación y recordó el apoyo de aliados ante un posible ataque.

La funcionaria se pronunció poco después de que el régimen de Nicolás Maduro iniciara ejercicios militares en la frontera.

“Colombia lo que está haciendo en este momento es activar todos los instrumentos que existen en la región para evitar cualquier tipo de acción o provocación militar porque Colombia no es, no ha sido y no será jamás un país agresor”, dijo la vicepresidenta.

Sin embargo, subrayó que la nación “tiene la mejor fuerza pública, las mejores Fuerzas Militares, la mejor Policía, tenemos cómo defender nuestro territorio y por supuesto también sabemos que tenemos aliados internacionales que defienden la democracia, que defienden el estado de derecho”.

No obstante, dijo que en caso de que el régimen venezolano llegara a atacar a Colombia, “que Dios quiera que esa hipótesis jamás se produzca, sabríamos que no solo tendríamos nuestra propia capacidad de defensa sino la reacción de nuestros aliados en la comunidad internacional”.