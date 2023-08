Colombia Humana niega que haya existido nexos con alias ‘Sobrino’ en Casanare

Colombia Humana negó los señalamientos sobre los supuestos vínculos de alias ‘Sobrino’ con la campaña de Gustavo Petro, dados a conocer en el informe periodístico de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol. El partido aseguró que personas cuestionadas quisieron infiltrar la campaña en Casanare y que tomaron medidas a tiempo para impedirlo.



Eduardo Noriega de La Hoz, delegado de la Colombia Humana ante el Pacto Histórico, respondió a lo informado sobre los presuntos aportes del narcotraficante Juan Carlos López Macías. Lea aquí la entrevista completa.

¿Cuál es la otra mitad de la historia?

Eduardo Noriega: Yo diría que más de la mitad de la historia. Evidentemente en la nota periodística que ustedes hacen aparece una información copiosa con audios, documentos, entiendo con soportes testimoniales, es decir, allí hubo una investigación periodística, solo que no consultaron a la contraparte, a nadie de Colombia Humana, a nadie del gobierno que les hubiera podido aclarar, de manera contundente, la situación que se presentó en relación con los hechos que ustedes denuncian, que es justamente lo contrario. Lo que hubo fue una alerta temprana oportuna sobre la intención de algunas personas de permear, de intervenir la campaña de Colombia Humana y los directivos de Colombia Humana a nivel nacional y también a nivel local, departamental en el Casanare y en Yopal, intervinieron para evitar que esto ocurriera.

Esto, que parecía una estrategia preconcebida para hacerle daño al movimiento y al candidato a la Presidencia, se evitó de manera contundente, hay documentos que de manera fehaciente demuestran esto, y entonces la nota periodística sin duda hubiera cambiado su tono para decir que hubo un intento de intervención, de perturbación, de toma de la campaña de Colombia Humana en el Casanare por parte de actores armados, de actores del narcotráfico, de personas con antecedentes criminales, y que el movimiento hizo cuando debió hacer para evitar que esto ocurriera.

El documento que emitió Colombia Humana habla de la suspensión de elecciones y del intento de esa infiltración, pero tiene fecha de este año, y lo que apareció en el informe de la Unidad Investigativa son reuniones de la campaña presidencial de 2022. ¿Tienen documentos para soportar que en su momento, en 2022, hicieron eso para evitar eso que llaman ustedes el intento de infiltración de mafiosos o personas cuestionadas en la campaña del departamento del Casanare?

EN: Por supuesto, y se los voy a hacer llegar. Igualmente, para que no subestime el documento por ser de este año, en ese documento que se elabora de suspensión de la asamblea que se debía realizar en febrero, que se elabora con ocasión de una denuncia presentada por nuestros propios militantes en el departamento del Casanare, que rechazaban esa infiltración, esa interferencia de estos grupos, con claridad se dice que se suspende por la pertenencia de esas personas a grupos con vínculos con el narcotráfico.

Pero le quiero señalar que, desde un comienzo, desde antes de la primera vuelta y la segunda vuelta, fuimos advertidos de las intenciones de esas personas y se hizo todo cuanto era necesario para evitar que ello ocurriera; por eso, usted no va a encontrar que ninguna de ellas aparezca como directivo, coordinador, delegado o representante de la Colombia Humana en el departamento del Casanare. Eso justamente fue lo que se evitó y por lo tanto la actuación de los directivos de Colombia Humana y el Pacto Histórico fue eficiente para lograr ese resultado con el que se pretendía contaminar la campaña, esa fue la parte que le faltó a Caracol, y por eso he sostenido que la noticia se presentó de manera incompleta, por supuesto con un grave daño para la reputación, imagen y buen nombre de nuestro movimiento y del gobierno que encabeza el presidente de la República, Gustavo Petro.

Hay varias reuniones que están documentadas en videos y audios, que ocurrieron entre la primera y la segunda vuelta, donde integrantes de la Colombia Humana asisten a las fiestas y a las organizaciones políticas que realizaba el narcotraficante López junto con su esposa y su cuñada, ¿cómo explica uno que integrantes de la Colombia Humana hayan estado en esas reuniones del narcotraficante?

EN: Eso no es cierto, no son varias fiestas, el evento que presenta Caracol Televisión en su nota corresponde a un evento que se hace en una zona marginal del municipio de Casanare, entiendo que es la casa del narcotraficante, pero no hay evidencia de que este ahí acompañando ese evento persona directiva del nivel nacional de Colombia Humana o que ejerciera algún tipo de coordinación o autoridad. En eso nos cuidamos mucho. Debe tener en cuenta que Colombia Humana es un movimiento al cual justamente se le entrega personería jurídica cuando están en desarrollo las elecciones, antes no existía ninguna estructura organizativa de Colombia Humana en los municipios y departamentos, lo que hace la junta directiva de Colombia Humana a nivel nacional es definir unos enlaces que dependían directamente de la junta y que eran los responsables de la conducción, organización de la campaña a nivel territorial. Debe tener usted en cuenta que en los departamentos y municipios existen varios grupos voluntarios y espontáneamente expresan su apoyo al movimiento sin que esto quiera decir que tengan algún tipo de responsabilidad o que formen parte orgánica de la campaña, esto debe quedar claro, esas personas jamás formaron parte de las directivas de Colombia Humana a nivel territorial, la responsable era la doctora Sonia Bernal, como ella misma la ha expresado en un comunicado público.



Sin embargo, en los documentos de la propia Colombia Humana aparecen mencionados el señor Fabio Vargas, la señora Sandra Navarro y su hermana Angélica Navarro, esposa y cuñada del narcotraficante López, ¿cómo explica esto?

EN: Eso no es cierto, el documento que ustedes muestran de manera fugaz en la nota periodística corresponde a un acta que se realiza de una reunión preparatoria de la asamblea, que es el documento que ustedes califican por ser reciente.

El acta que usted menciona es del 11 de febrero del año 2022 y el documento mediante el cual se suspende la asamblea es del 23 de febrero del año 2022; la razón por la cual se suspende la asamblea es justamente porque en ese documento, que no es un documento formal de Colombia Humana, es un documento que elaboran los integrantes de esa mesa preparatoria donde entiendo asiste la señora Sandra Navarro. En ese documento no dice que sea directiva de Colombia Humana ni mucho menos, lo que se señala es que ella es la responsable de conseguir un sitio para el evento de la asamblea.

Justamente la intervención oportuna en este caso de la junta directiva se produce el 24 de febrero con la presunción en la que se suspende la realización de la asamblea, justamente por la evidencia de que esta señora había participado en esta mesa preparatoria o reunión preparatoria de la asamblea, pero no es acertado sostener que eso es un documento formal del partido político Colombia Humana.

Más allá de ese documento, ¿qué saben ustedes de Fabio Vargas? Hay personas que se toman fotos con el entonces candidato, con quienes después han sido nombrados ministros

EN: Yo no lo conozco, pero le puedo asegurar que no es una persona que haya tenido una responsabilidad desde el punto de vista organizativo, logístico, de dirección o de coordinación de Colombia Humana en el departamento del Casanare. Justamente, él es una persona que es señalada por los militantes de Colombia Humana como amigo con vínculos con estas personas con vínculos con el narcotráfico; y justamente el encendido de las alertas implicaba que a este señor no se le podía asignar ninguna responsabilidad. Voy a enviar los documentos que se expidieron asignando responsabilidades en el Casanare y solo esas personas que aparecen ahí, en documentos formales de Colombia Humana, eran las personas autorizadas para representar el movimiento a nivel local y para servir de enlace o vínculo con los directivos del nivel nacional.

Insisto, no pueden encontrar y por lo tanto no pueden exponer ninguna prueba que muestre que directivos de Colombia Humana tuvieron vínculos con estas personas en relación con el narcotráfico, eso no existió, no van a encontrar ninguna prueba que así lo acredite y por lo tanto creo e insisto que en el proceso investigativo ustedes recibieron una información falsa que los lleva a publicar la nota periodística en cuestión.

¿Cómo explica que, en una reunión privada, el propio Fabio Vargas trata de defender y justificar la inocencia del narcotraficante ante el reclamo de los demás integrantes de la Colombia Humana, que le dicen que es claro que él llevó a este narcotraficante a la Colombia humana? Es el mismo Fabio Vargas quien les contesta a los integrantes de la Colombia Humana en esa reunión que Sandra Navarro y la cuñada del narcotraficante hicieron aportes a la campaña, él hace un reclamo frente al interés de los representantes de la Colombia Humana de no contar con ellos.

EN: Su pregunta incluye la respuesta. Es evidente que un sector de Colombia Humana, el sector mayoritario, el sector legítimo, por llamarlo de alguna manera, estaba inconforme con las actuaciones del señor Fabio Vargas y así se lo reclamaban en público y en privado. Tengo testimonios de directivos de Colombia Humana del nivel nacional que dicen que, evidentemente, el señor Fabio Vargas y amigos de él vinieron hasta Bogotá a reclamar el hecho de que se les marginaba de la campaña cuando ellos tenían un derecho ganado por su activismo en la ciudad. Ese reclamo fue atendido de manera contundente en el sentido de que el marginamiento de estas personas obedecía a la sospecha que existía sobre ellas y los directivos de Colombia Humana se encargaron de notificarle al señor Fabio Vargas que no iban a patrocinar este tipo de conductas permisivas en relación con las cuales los mismos militantes señalaban sus vínculos con el narcotráfico.

En ese audio es muy claro el señor Fabio Vargas al expresar y decir que la esposa y la cuñada del narcotraficante hicieron aportes; sin embargo, no hay nadie de la Colombia Humana que refute esa afirmación. ¿Ustedes tienen certeza que no hubo ningún tipo de aporte?

EN: Yo se lo refuto en ese momento, sobre todo en el sentido que se quiere hacer ver que se violaron los topes o ingresaron dineros del narcotráfico a la campaña. Eso no ocurrió y si los señores hicieron aportes tendrán que explicar a quién le entregaron esos aportes y en qué se utilizaron esos aportes, pero no hay la más mínima posibilidad de que esos aportes hayan ingresado a la campaña, eso por supuesto no ocurrió.

Sobre la campaña que viene, sobre las elecciones regionales, dicen que intentaron infiltrar la campaña, el presidente Petro lo dijo en los trinos. ¿Cómo lograron blindar la campaña en el Casanare?

EN: De manera pública y privada los directivos de Colombia Humana, el presidente de la República, en su momento candidato, han señalado con claridad que no solo hay que evitar que esto ocurra, que ingresen dineros de procedencia ilícita a la campaña, sino que hay que estar alertas, porque siempre hemos tenido noticias de personas que con la pretensión de usar luego esas infiltraciones, han intentado permear las campañas, penetrar las campañas, estar en las campañas.

En esta campaña de los territorios, se tuvo sumo cuidado en eso, teníamos un filtro regional, un filtro territorial de compañeros militantes, no solo de Colombia Humana sino los otros partidos políticos, del Polo Democrático alternativo y la Unión Patriótica, que tenían advertencia de que debían tener sumo cuidado para que esto no ocurriera y para que candidatos no se postularan a nombre nuestro, aprovechando esa eclosión de respaldo que hubo en todo el país en relación con el Pacto Histórico y con Colombia Humana y que permanece.

Sabíamos que eso entrañaba el riesgo de que se acercaran a la campaña personas indeseables, teníamos un reglamento y un comité técnico en todos los partidos y en el seno del Pacto Histórico y pudimos realizar una investigación, un análisis exhaustivo para evitar la injerencia de esas personas. Espero y tengo la certeza de que lo logramos finalmente.

Tengo que anotar además que este tema del celo y el cuidado en esos procesos llegó incluso a que tuviésemos problemas a la hora del registro ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. Allí tuvimos problemas en varios territorios, se lo hemos señalado con claridad al señor registrador nacional del Estado Civil, encontramos la interferencia de algunos registradores municipales y departamentales en el proceso que no quisieron inscribir nuestras listas, estamos utilizando los instrumentos legales a nuestro alcance para evitar que esto ocurra y poder tener candidatos en el territorio nacional. Pero le puedo garantizar que todo cuanto fue necesario para evitar personas con pasado oscuro en nuestra campaña, se hizo. El propio Ministerio del Interior habilitó, como en otras ocasiones, una ventanilla única que permitía previamente a la inscripción verificar los antecedentes de todos los candidatos.

Reitero al aire, como lo he hecho en privado y como lo ha hecho el presidente a través de Twitter, nuestra petición formal y respetuosa para que, una vez valoradas las informaciones que hemos suministrado al Canal Caracol, se proceda como corresponde hacer la rectificación correspondiente.