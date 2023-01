“Colombia no tiene interés en que Aída Merlano vuelva a su país”: fiscal de Venezuela

Tarek William Saab aseguró que no se ha solicitado la extradición de la exsenadora y lanzó pullas a Duque: “Si sus verdades han dolido, lo lamento”.

¿Qué hará la justicia venezolana con las declaraciones de Aída Merlano si son asuntos que en realidad tienen que ver con la política interna colombiana?

En primer lugar, decir que la recaptura de Aída Merlano en Venezuela, y su posterior judicialización, ha permitido revelar que el Estado colombiano es un Estado fallido, dirigido por un gobierno que masacra y que viola derechos humanos de manera institucionalizada. Apenas el caso de ella es un grano de arena en el mar.

Lo que ella narró aquí es parte del juicio que en Venezuela se le está tomando por los delitos que cometió al falsificar documentos, al usurpar una identidad, al asociarse para delinquir. Este es el testimonio que ella da y que ha revelado por qué ella teme por su vida si regresa a Colombia

¿Servirían para sustentar una petición de asilo? ¿Ya se produjo?

Fíjese que todavía, ante las autoridades venezolanas, no riela una solicitud de extradición del Estado colombiano. Colombia, según mi criterio, no tiene ningún interés en que Aída Merlano vuelva a Colombia, porque si lo tuviera hubieran usado los canales regulares. Nada de ello ha ocurrido. Lo que ha ocurrido es un ridículo global en donde (Iván) Duque colocó contra las cuerdas a este usurpador del poder en Venezuela, de apellido Guaidó, de formalizar la extradición. Por lo tanto, esa solicitud no existe.

De llegar la solicitud de extradición a las autoridades venezolanas, será estudiada. Igualmente, de solicitar asilo o refugio la señora Merlano, serán estudiadas por las autoridades venezolanas. Aída Merlano no ha presentado ninguna solicitud.

¿Cuáles son las condiciones de reclusión en las que ella permanece? ¿Hay un trato preferencial?

Está detenida bajo custodia en las condiciones que ya se conocen y que ella misma ha dicho, aparte de ello no puedo agregarle otra cosa.

Yo diría que trato privilegiado hay en Colombia con los prófugos de la justicia. Por ejemplo, allá hay narcotraficantes venezolanos que la Corte Suprema de Justicia le ha dado la luz verde para que sean extraditados a Venezuela, pero el gobierno de Duque lo ha negado.

Creo que es una doble moral ahora venir a utilizar el tema de Merlano para decir que se le está dando algún que otro privilegio. Yo entiendo por qué lo dice, porque las cárceles en Colombia son el infierno. Nadie quiere estar preso en una cárcel en Colombia porque eso es conocer la ultratumba.

Dicen también que el Sebin, para usar sus palabras, es una cárcel de ultratumba y denuncian que ahí torturan a los presos políticos

Pero si usted dice que en el Sebin Aída Merlano está muy bien, usted me está dando a entender que quisiera que ella estuviese encadenada a un árbol o que estuviera atropellada en sus derechos. En Venezuela se respetan los derechos humanos, más allá de toda la propaganda interesada que ha habido al respecto.

Ella ha revelado lo que no puedo hacer en Colombia porque no le han permitido hablar.

¿Por qué se permitió la divulgación del testimonio completo de Merlano?

Y por qué no pues… en Colombia hay asesinos a sueldo, corruptos, hampones, traficantes de droga que, ni siquiera es que dan entrevistas en calidad de indiciados, es que ni siquiera están en esa calidad, están en calidad de prófugos de la justicia venezolana, dándose la gran vida. En el caso de la señora Merlano, ella en calidad de indiciada, declaró en el tribunal. Si esas verdades han dolido en Colombia, lo lamento.

