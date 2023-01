Colombia y Rusia rechazan uso de la fuerza en Venezuela

El canciller Carlos Holmes Trujillo se reunió con su homólogo ruso Sergei Lavrov para revisar temas de agenda bilateral. Sobre la figura de Guaidó sí hubo desacuerdos.

"Colombia solamente apoya medios políticos y diplomáticos", dijo Trujillo en una rueda de prensa conjunta con Lavrov en la primera jornada de su visita de una semana a este país.

Trujillo insistió en que "lo fundamental es que se avance y que más temprano que tarde el hermano pueblo de Venezuela pueda elegir al Gobierno que desee".

Lavrov, quien recordó que el ministro colombiano conoce perfectamente los "matices" de las relaciones bilaterales, ya que fue embajador en Rusia, se congratuló de que ambos países coincidan al respecto en su rechazo a una solución militar a la crisis venezolana.

"En más de una ocasión nos hemos mostrado categóricamente en contra del uso de la fuerza y de la injerencia en cualquiera de sus manifestaciones en los asuntos internos de Venezuela o de cualquier otro país. Con tales amenazas no se puede solucionar un conflicto", apuntó.

Y es que la crisis venezolana provocó tensiones entre Moscú y Bogotá después de que altos funcionarios rusos advirtieran a Colombia contra una incursión militar en el país vecino y de que Rusia enviara a Venezuela dos cazabombarderos para participar en ejercicios militares conjuntos.

La pasada semana, sin ir más lejos, al reunirse con su homólogo cubano, Bruno Rodríguez, Lavrov denunció que la Casa Blanca está haciendo esfuerzos para asegurar que las diferencias ideológicas entre la oposición y el gobierno Maduro conduzcan a una confrontación militar en Venezuela.

En lo que siguen discrepando rusos y colombianos es sobre Guaidó, ya que Trujillo insistió hoy en que Bogotá reconoce "la legitimidad" del líder opositor que se proclamó presidente interino.

El jefe de la diplomacia colombiana subrayó que su país, en el marco del Grupo de Lima, apoya el "itinerario" marcado por Guaidó y las fuerzas que trabajan "democráticamente" a favor del "cambio".

"Es decir, el fin de la usurpación, la transición y la convocatoria de elecciones", aseveró.

En cuanto al diálogo con Caracas y el presidente Nicolás Maduro, el canciller aseguró que Bogotá habla de manera "permanente" con el equipo de Guaidó, que "para Colombia es el gobierno legítimo".

"Dialogamos a través del representante diplomático de Guaidó en Colombia, que es el embajador Humberto Calderón", precisó.

Por su parte, Lavrov subrayó que Moscú insiste en un "diálogo inclusivo" entre todas las formaciones políticas en el país latinoamericano y advirtió de que las amenazas contra Maduro crean en la oposición del país la ilusión de que puede llegar al poder sirviéndose de "bayonetas ajenas".

"Por supuesto, nosotros no podemos apoyarlo y no lo apoyaremos", agregó.

En respuesta a la pregunta sobre hasta dónde está dispuesta a llegar Rusia en su apoyo a Venezuela, Lavrov apeló al "marco legal internacional".

Y llamó a aplicar en Venezuela la misma receta que en Siria, donde la resolución 2254 del Consejo de Seguridad de la ONU estipula que "sólo los sirios deben decidir el futuro de su país" y exige un diálogo entre el Gobierno y la oposición.

"La misma postura es igualmente necesaria en Venezuela", apuntó.

En el plano bilateral, Trujillo agradeció a Rusia "el apoyo a la política de paz y legalidad que pone en marcha por mandato popular el presidente Iván Duque".

Lavrov destacó que Rusia, como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU y de la misión verificación, está interesada en que la situación entre el Ejército colombiano y la guerrilla se estabilice "lo más pronto posible", lo que será importante también para la seguridad en toda la región.

"Les hemos prometido ayuda para solucionar el conflicto y también en los esfuerzos de desarrollo económico y social posterior al conflicto", afirmó.

Trujillo adelantó que el miércoles presidirá la VII comisión mixta de cooperación, que debería poner en marcha "un plan de trabajo en proyectos e iniciativas en materia comercial, inversora, educativa y científica", y al final de esta semana viajará a San Petersburgo para asistir al Foro Económico Internacional presidido por el jefe del Kremlin, Vladímir Putin.

Admitió que los intercambios comerciales han aumentado en los últimos años, pero que el potencial de crecimiento es muy grande, especialmente en el sector agropecuario.

Al respecto, Lavrov reconoció que había hablado con su colega colombiano sobre posibles nuevos suministros de equipos militares, asunto que también será tratado durante la comisión mixta.

Lavrov, que aceptó la invitación de visitar Colombia en un futuro, destacó el compromiso de ambos países en combatir el terrorismo y el narcotráfico, y recordó que 90 estudiantes colombianos han recibido becas para cursar estudios superiores en este país.