Comandante de operación Jaque le recuerda a Uribe que Santos sí participó en el plan

El general Juan Carlos Rico reaccionó así al video donde el expresidente asegura que el entonces ministro de Defensa no tuvo que ver.

El aniversario número once de la operación, en la que se dio la liberación de Íngrid Betancourt y otros 14 secuestrados, se convirtió en el escenario de una nueva polémica.

Álvaro Uribe, presidente la época, se refirió a la responsabilidad de Juan Manuel Santos, quien fuera su ministro de Defensa, no hubiera tenido mayor participación en la hazaña militar.



Once años de Jaque. Delegar éxitos y asumir dificultades pic.twitter.com/LZIcNVWk81 — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) July 2, 2019

Según Uribe, "el plan lo preparó un grupo de nuestras fuerzas bajo la dirección del general Mario Montoya". También señaló que “nada tuvo que ver el ministro (Santos), estaba en el extranjero”.

En esta publicación, además explicó por qué no apareció en la foto con los recién liberados: “he contestado que esa foto simboliza uno de mis principios: delegar éxitos y asumir dificultades".

Ante estas afirmaciones, quien fuera el comandante de la operación, el general Juan Carlos Rico, publicó una comunicación en la que desmiente al exmandatario y respalda a Santos. En la misiva señala en una parte: “Quiero manifestarle a la opinión pública que el entonces ministro Santos estuvo al frente de la Operación de manera permanente”.

Juan Manuel Santos no se ha pronunciado sobre esta polémica.