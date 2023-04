Comisionado de paz advierte crecimiento exponencial de grupos ilegales: serían hasta 15.000 hombres

En el Congreso de la República se lleva a cabo este martes, 18 de abril de 2023, un debate en el que estuvo presente el comisionado de Paz, Danilo Rueda, quien en su primera parte de la intervención hizo revelaciones sobre la expansión de los grupos ilegales y la ocupación que hacen en las regiones. El funcionario dijo que en Colombia se han incrementado de manera dramática y exponencial de estas personas. Se podría hablar de hasta 15.000 hombres.

Citó particularmente el caso de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, que para el 2019 contaban con al menos 2.500 integrantes. Algunas estimaciones bastante tímidas hablarían de un crecimiento de 6.000 hoy, aunque la proyección podría alcanzar los 9.000 hombres armados.

“Nos encontramos con un crecimiento exponencial del crecimiento del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y con dos expresiones armadas. Unas disidencias que pueden tener hoy cerca de 2.800 hombres, de acuerdo con información interna que está en el Gobierno, que delinquen en 16 departamentos de Colombia y unas estructuras que nacieron en agosto de 2019. Ambas se afirman de origen político con motivaciones políticas con cerca de 1.800 hombres operando en ocho departamentos de Colombia”, agregó.

Según Rueda, el problema es la falta del Estado en la ruralidad y los planes de desarrollo al punto de que grupos ilegales se están convirtiendo en el propio Estado.

Por ejemplo, para el caso de los Montes de María, quienes han construido puestos de salud han sido las Autodefensas Gaitanistas.

Los proyectos ecoturísticos de la Sierra Nevada están a cargo de las autodefensas y algunos planes de sustitución de cultivos los manejan las disidencias de las FARC.

Iván Cepeda dice que beneficios dados a narcos en ley de sometimiento “no son de impunidad”

El senador Iván Cepeda, ponente del proyecto de la ley de sometimiento, habló en Noticias Caracol sobre los beneficios que se darían a los narcotraficantes que se acojan a esta norma si llega a ser aprobada en el Congreso de la República. Para él, estos no son sinónimo de impunidad y, en cambio, resultan necesarios.

Este proyecto habla de someter a estructuras criminales de alto impacto, ¿cuáles son esos grupos?

Tenemos un ejército prácticamente que hace presencia en 14 departamentos y que cuenta con miles de personas armadas, se trata del llamado Clan del Golfo, pero hay muchas otras. Durante el gobierno anterior, lastimosamente proliferaron esa clase de estructuras y a ellas es que está dirigida precisamente esta ley que vamos a tramitar en el Congreso. Se trata de buscar su sometimiento por la vía colectiva ofreciendo un tratamiento penal que efectivamente tiene unos beneficios, pero también unas exigencias. Es un equilibrio entre no impunidad y también buscar la posibilidad de sometimiento a la justicia.

Los críticos aseguran que este proyecto introduce una buena cantidad de beneficios para narcotraficantes, entre ellos penas de 6 a 8 años. ¿Por qué tantos beneficios? ¿No es esto parecido al proceso de justicia y paz?

Casi todos los gobiernos han tenido esta clase de ofrecimientos, creo que es necesario hacerlos; ahora, no son suficientes. Si no hay un enfoque distinto del tema del narcotráfico no vamos a poder terminar con este problema, y eso pasa -como lo ha dicho el presidente Gustavo Petro- por un enfoque radicalmente distinto, que precisamente en estos días se está tratando en Washington, entre otras cosas, con el presiente Joe Biden.

Esta ley tiene efectivamente unos ofrecimientos, pero no es de impunidad, tiene claramente estipulado que habrá cárcel, privación de la libertad para los responsables de conductas graves y en ese sentido hay penas que van de 6 a 8 años de privación de la libertad y un componente restaurativo que implica cuatro años de supervisión que tendrá que cumplir adicionalmente la persona que pertenezca a estas estructuras, reparando y diciendo la verdad a las víctimas y sus derechos.