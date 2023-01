“Comité del paro no representa a los jóvenes que están en la calle”: Federico Gutiérrez

En un nuevo espacio de diálogo con líderes nacionales, Noticias Caracol habló con el exalcalde Federico Gutiérrez.

Estas son algunas de las reflexiones que compartió:

“Tiene que ser un momento de reflexión, que entendamos que cualquier reclamo hay que ser escuchado. A todo el que esté en democracia hay que escucharlo”.

“Hay que encontrar un acuerdo nacional. Encontrar puntos en los que Colombia pueda avanzar”.

“La pregunta es si el comité del paro representa una comunidad y unos reclamos sociales. Yo diría que el comité de paro no representa a la gran mayoría de colombianos, ni a los jóvenes que están en las calles”.

Negociaciones en vilo: Comité Nacional del Paro acusó al Gobierno de dilatar los diálogos

“Que el Gobierno no solo hable con los líderes del paro sino con las bases. Hay que irse a la calle”.

“Nos quejamos mucho del centralismo y esperamos que todo se solucione en el centralismo. El diálogo en las regiones en fundamental a través de los alcaldes, las gobernaciones, las asambleas, los concejos. Y lograr unos acuerdos posibles”.

“Esas propuestas tienen que pasar de la calle a los presupuestos regionales, municipales y nacionales y se tienen que concretar en ayudas reales”.

“En mi concepto esto no puede ser una situación indefinida. El Gobierno debe concentrarse en la vacunación masiva, y a la reapertura económica y social inmediata”.

“No hay mejor política social que la generación de empleo. Una política a punta de subsidios es imposible de mantenerla a largo plazo”.

“Y diría que es un momento en el que empresarios o sectores sociales tienen que intervenir a favor de la gente. Hay que hacer acuerdos de formación de empleo, hay que recuperar la esperanza de la juventud del país”.

“Antes de ser alcalde marché en su momento contras las FARC, marché a favor de reivindicaciones. Yo por eso respeto a quien se manifiesta de forma pacífica”.

“En el camino que vamos solo ganan unos pocos. Hoy es urgente encontrar un propósito y que mejor propósito que sacar de la pobreza a las 21 millones de personas”.

“No estoy de acuerdo con quienes dicen que solo a las malas se logran las cosas. Hay que insistir mucho en la ética y los valores”.

En la sociedad hay muchas heridas, hay muchos dolores no solo del acuerdo de paz, hay muchas injusticias sociales.

“El acuerdo de paz nos tiene que hacer reflexionar. La paz no es solo estos señores que llegaron con curules en el Congreso. Pero la paz no ha llegado para los sectores más alejados. Hay muchas zonas a las que el Estado no ha llegado”.

“Acabar con las instituciones es lo peor que nos puede pasar como país”.

“Yo diría que como país tenemos que reconocer que unos problemas muy graves y uno de ellos es el narcotráfico. Y cuando el Estado no protege a la ciudadanía es cuando pasa lo que hemos visto, que es la gente que se arma. Con lo que yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo ni con los guerrilleros ni los paras”.

“Es un grave error que alguien diga que compró la franquicia de la paz o de la educación o la salud. Los problemas no son de derecha o izquierda: la gente lo que quiere es que le solucionen los problemas”.