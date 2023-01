¿Cómo ganarle la batalla al crimen? Candidatos a la Alcaldía de Medellín responden

Los cinco aspirantes con más opciones de ganar las elecciones en la capital antioqueña, según recientes encuestas, dijeron sus propuestas contra la inseguridad .

Daniel Quintero:

Hay que reconocer que hay muchos niños que no encuentran futuro, que no están encontrando oportunidades, jóvenes que no encuentran empleo, hay que desatar la creación de empleo en la ciudad.

Inteligencia también es controlar el territorio. Que los ciudadanos se sientan tranquilos, con tecnología crear zonas blindadas, corredores seguros.

Alfredo Ramos:

En Medellín tienen que acabarse ya las vacunas, el fleteo, las ollas de vicio. Con una gerencia innovadora queremos traer por un lado mucha autoridad, con un enfoque integral, pero con mucha autoridad, que significa cambios en la operatividad policial, que la policía realmente opere y que disuada el crimen.

Juan David Valderrama:

La seguridad nuestra tiene un enfoque que es integral. Por una parte es fortalecer policía, fiscalía, de forma articulada, y mitigar tres delitos: hurtos, homicidios y extorsión. Pero nuestra apuesta está en la raíz: cómo más gente de Medellín, más joven, tiene oportunidades en deporte, educación, cultura, emprendimiento.

Beatriz Rave:

Sabemos que tenemos que empezar en la casa. Hay que hacer esa ruta de prevención en la casa. Sabemos que tenemos que llegar con calidad de vida, con oportunidades para robarles los jóvenes a las bandas criminales, sabemos que tenemos que llegar también a los barrios. Estamos proponiendo una ciudad 24/7.

Santiago Gómez:

Vamos a quitarles les grandes rentas a ellos con más institucionalidad del municipio, con inspectores de Hacienda, de Control Territorial. Vamos a ir a esos territorios donde tienen un control económico a quitarles esas rentas económicas. Además, vamos a tener más tecnología, más cámaras, más insumos.