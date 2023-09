¿Cómo será el proceso de industrialización que propone el presidente Petro en la reforma agraria?

Desde Bucaramanga, el presidente Gustavo Petro habló sobre la reforma agraria y lanzó advertencias a las cámaras de comercio que no apoyen la industrialización del campo.

“Si la cámara de comercio no lo permite, entonces nosotros no permitimos a la cámara de comercio. La cámara de comercio maneja dineros públicos, es una entidad privada, pero que maneja recursos públicos. Si no, entonces el dinero público se va para otro lado”, manifestó el jefe de Estado.

Por su parte, Juan Carlos Rincón, presidente de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, aseguró que son múltiples los proyectos que apoyan dicha industrialización y que la información que maneja el jefe de Estado es equivocada.

“Sería muy lamentable, porque son agencias de desarrollo. Podemos revisar todos los programas que desarrollamos conjuntamente y somos agradecidos. Apoyamos, sin lugar a duda, la política de industrialización, ni más faltaba”, dijo.