¿Cómo va exención de visa para colombianos en Estados Unidos? Luis Gilberto Murillo responde

El embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo , responde a la alerta de ese país por la cantidad de cocaína que está llegando. También habló sobre la solicitud para que se retire la exigencia de visa para entrar a ese país.

En los últimos días ha habido pronunciamientos del Departamento de Estado sugiriendo una preocupación por la cocaína que sigue llegando a los Estados Unidos y advirtiendo un incremento de producción. ¿Cómo responde a esta preocupación de los EE. UU?

Lo que hay que plantear es que la relación está en un buen momento. Tenemos diálogos muy cercanos permanentemente entre funcionarios de EE. UU. que visitan Colombia y funcionarios colombianos que vienen a Estados Unidos en toda la agenda.

En la agenda positiva…esta semana tendremos a la ministra de Vivienda, aquí en Washington, reuniéndose como su homóloga, pero también en otros temas que tenemos que discutir más porque el presidente Petro ha dado unos lineamientos muy claros que se han venido aplicando por la Cancillería y es hacer cambios profundos en la política de drogas.

Uno, sobre erradicación. Está comprobado que la erradicación manual en acuerdo con las comunidades es más sostenible para que no haya resiembra. Pero también se requiere desarrollo y oportunidades en estas zonas.

Publicidad

El principio ha sido claro, vamos a golpear los eslabones más fuertes pero vamos a ayudar a los eslabones débiles, que tienen que ver con esta comunidades.

¿Qué hemos respondido? Históricamente, los mayores decomisos de cocaína se han hecho ahora.

Estados Unidos dice están preocupados por la cantidad de cocaína que está llegando, pero ustedes responden que allí también hay demanda. ¿Basados en ese principio de corresponsabilidad cómo es el tono?

Esa es la segunda parte, porque obviamente que la oferta es jalada por la demanda y hay que hacer mucho más en términos de consumo.

Publicidad

¿A Estados Unidos no le están gustan las propuestas del presidente Petro para reducir la erradicación?

Son propuestas muy novedosas, además en el tratamiento holístico que hemos acordado obviamente la erradicación no es el único indicador. Hay siete indicadores más que tienen que ver con conservación ambiental, desarrollo…

Es un eje importante pero no es el único y, al no ser el único, lo estamos viendo de manera integral, pero en un nuevo abordaje porque lo que se requiere es el desarrollo de esas áreas.

Y lo que el presidente Petro ha planteado como principio es que no se van a perseguir estas comunidades y se le van a dar oportunidades. No podemos seguir usando medida, estrategias, herramientas, que simplemente reciclan el pasado y no están dando resultados.

El otro eje es la extradición. ¿En el marco de la paz total qué extradiciones se van a ver afectadas, por ejemplo la de miembros disidentes de las FARC?

Hay que ser muy claros en que hay un marco jurídico para esto. La extradición se va a seguir aplicando, no se toca. En la política de paz total lo que se está haciendo es antecedentes de procesos anteriores.

Publicidad

Se hizo en Justicia y Paz, se suspenden extradiciones cuando hay un grupo o líderes que negocian en el Estado.

Se hizo también en el proceso de las FARC, pero además de eso el gobierno ha presentado, en cabeza del ministro de Justicia, un articulado de proyecto de ley de sometimiento a la justicia donde no se toca la extradición, donde el papel principal lo juega la Fiscalía.

Ese proyecto ha sido de buen recibo en Washington. La semana pasada me reuní con el vicefiscal adjunto para los asuntos internacionales, con el Departamento de Justicia, donde hablamos de estos temas.

Publicidad

En lo sensible de las extradiciones, el ministro de justicia con el fiscal crearon un grupo de trabajo bilateral para cooperación y justicia y además un subgrupo para revisar casos sensibles de extradición.

¿No percibió la preocupación que el fiscal Barbosa expreso aquí con sus comentarios en Washington, cuando estuvo reunido con el Departamento de Justicia?

El fiscal expresó unas preocupaciones de ese momento, ha estado en reuniones con el presidente y el ministro de Justicia y usted ve cómo han llegado a acuerdos muy importantes que benefician no solo al gobierno sino al país.

¿Cómo avanza el proceso para que no necesitemos visa para ir a los Estados Unidos?

Estamos en diálogos con el gobierno de Estados Unidos. El secretario Mayorkas, a cargo del tema, tiene mucha apertura, nos ha ayudado muchísimo con consejos. Y el viceministro (Francisco) Coy por instrucción del señor canciller va a crear un grupo interinstitucional en Colombia para el diseño y plan de estos requisitos, para que vayamos avanzando

No generamos falsas expectativas, va a tomar tiempo, pero hay que ir cumpliendo paso por paso en ese proceso.

Publicidad

Tras un año de la guerra en Ucrania, algunos congresistas aquí (en Washington) están criticando la posición del presidente Petro frente a esta guerra diciendo que neutralidad implica un respaldo a Putin. ¿Qué comentarios ha recibido en Washington?

Por instrucción del presidente y del canciller estamos en rondas en el Congreso y les expliqué esta posición, también me reuní con la embajadora de Ucrania y también voy a tener una reunión con el embajador de Rusia aquí en los Estados Unidos.

¿Para qué esa reunión con el embajador de Rusia?

Porque estamos planteando muy claramente que Colombia ha tenido una posición que es muy alineada con la posición de la región y es condenar cualquier invasión y esta es una de ellas. Y Colombia lo ha manifestado en todos los escenarios.

Se ha unido a las declaraciones de las Naciones Unidas, pero siempre por política exterior y posición de esta administración busca una salida negociada y pacifica a este tipo de conflictos, paz es el propósito.