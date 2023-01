¿Cómo votaron los antioqueños la consulta anticorrupción?

Conozca los detalles de la jornada en Antioquia y Medellín, donde se presentó una abstención del 72 y el 67 por ciento, respectivamente.

La consulta fue votada en Antioquia, entre otros, por líderes como el gobernador, Luis Pérez Gutiérrez, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el excandidato presidencial, exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín, Sergio Fajardo.



Mientras no recuperemos el principio de honestidad, es muy difícil que los gobiernos y el país salgan adelante. Tenemos que enamorar a la gente de la honestidad, la decencia y la honradez. #ConsultaAnticorrupción #Honestidad pic.twitter.com/IY8Fia1gdt — Luis Pérez Gutiérrez (@Luis_Perez_G) August 26, 2018





Colombia entera debe luchar en contra de la corrupción. Voté la #ConsultaAnticorrupcíon . Leyes presentadas también deben ser aprobadas. Cada mecanismo de participación nos sirve para fortalecer nuestra democracia. 🗳 pic.twitter.com/tEEGpGaegX — Federico Gutiérrez (@FicoGutierrez) August 26, 2018

7 veces sí. Este es el primer paso. La lucha contra la corrupción es la más importante porque nos roban los recursos y destruyen los cimientos de la legalidad: todo vale. Con transparencia y educación, se puede. Con los corruptos imposible. #YoVotéContraLaCorrupción pic.twitter.com/Fkkn21QA4r — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) August 26, 2018

Vea los números de la jornada en Antioquia:

Con el total de las mesas escrutadas, se supo que 1’298.440 personas votaron la consulta en el departamento de las 4’749.945 que estaban habilitadas.

Eso significa el 27,33 por ciento.

A favor de la consulta depositaron su voto 1’269.902 personas, es decir el 99,42 por ciento de los sufragantes.

Votaron no 7.332 personas, lo que equivale al 0,57 por ciento de los cartones marcados.

Hubo 2.614 votos nulos y 18.592 tarjetones no fueron marcados.

Estos son otros datos de la jornada en Medellín:

En Medellín votaron 518.636 de 1’594.785 que estaban habilitadas. Es decir, hubo 32,52 por ciento de participación.

Hubo 512.853 votos válidos.

Sí votaron 510.403 personas.

Votaron No 2.450 personas.

Hubo 771 votos nulos y 5.012 no fueron marcados.

Según las autoridades, la jornada transcurrió con normalidad, a excepción de la captura de un hombre que era buscado por robo y fue detenido cuando se acercó a depositar el voto y la retención de cinco personas por violar la Ley Seca decretada con motivo de esta jornada.

Foto: Alcaldía de Medellín