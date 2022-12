Compra de aviones de combate ha sido cuestionada hasta por la familia del presidente Petro

La polémica por la compra de aviones de combate por el gobierno de Gustavo Petro se mantiene. Su decisión ha sido cuestionada por congresistas del Pacto Histórico y hasta por la familia del jefe de Estado.



Sus dos hijos mayores tuvieron un cruce de comentarios a través de Twitter sobre los cuestionamientos en cuanto al dinero que costaría la adquisición.

"No estoy de acuerdo con la compra de aviones de combate. Todo para la paz, nada para la guerra", expresó Nicolás Petro Burgos, a lo que su hermana Andrea respondió de manera corta pero muy clara: "Tema de seguridad nacional".

Y en el Pacto Histórico también hay diferencias por la compra de aviones de combate. Roy Barreras, presidente del Senado, dijo que aunque hay limitaciones en la flota de la Fuerza Aérea hay condiciones positivas a tener en cuenta, como el reinicio de las relaciones con Venezuela.

Los congresistas Iván Cepeda y Ariel Ávila, ambos de la coalición de gobierno, también tienen posiciones encontradas.

El primero afirma que "por principio me he opuesto siempre al uso de las armas, a su producción o a su compra. No puedo estar de acuerdo con esa clase de adquisiciones por razones de principio, mis convicciones están del lado de la paz total".

Pero Ávila, senador de la Alianza Verde, dice que "esto no riñe con la paz total. La paz total es un proceso de paz interno, de conflicto armado y de organizaciones criminales, mientras que el sistema de protección aérea es para salvaguardar las fronteras y salvaguardarnos de otros hacia afuera, además de ayudar en materia de seguridad".

