Comunicado de Piedad Córdoba sobre señalamientos de su exasesor presenta inexactitudes

Piedad Córdoba, que antes de la publicación del informe se negó durante tres días a concederle una entrevista a Noticias Caracol, finalmente se pronunció este miércoles , 16 de febrero de 2022.

Lo hizo por medio de un comunicado en el que, en términos generales, niega todos los señalamientos y los atribuye a una persecución política.

"Aún no logro entender el porqué del ensañamiento en mi contra desde tantos sectores reaccionarios para impedir que pueda hacer política. No he cometido delito alguno, por el contrario, entregué toda mi carrera política para conquistar la paz y los cambios sociales", dice Piedad Córdoba en el comunicado.

Una de las declaraciones más graves de Andrés Vásquez , testigo directo de muchas reuniones que sostuvo Piedad Córdoba con la cúpula de las FARC y con altos mandos del Gobierno venezolano, es que ella sí era alias ‘Teodora’.

El testigo también vinculó a la excongresista con Álex Saab , el empresario barranquillero preso en Estados Unidos, a quien Córdoba le habría ayudado a tramitar con el Gobierno venezolano el pago de 30 millones de dólares. Según Vásquez, la mitad de esa deuda correspondía a importaciones ficticias por parte de Saab.

En su comunicado de este miércoles, Piedad Córdoba afirma varias cosas que no son ciertas. Como que su defensa no estuvo presente en la declaración que su exasesor rindió ante la Corte Suprema de Justicia y que no tuvo acceso a lo dicho por Vásquez en esa diligencia.

“Reapareció el pasado mes de octubre haciendo declaraciones sin fundamento alguno en la diligencia citada por la Corte Suprema de Justicia, sin la participación de mi defensa”, anota piedad córdoba en el documento.

Sin embargo, las grabaciones de la audiencia muestran claramente que la abogada estuvo presente durante los dos días en las que el testigo hizo señalamientos en su contra y, de hecho, intervino varias veces en esa audiencia.

En otro aparte, Piedad Córdoba afirma que "Vásquez ya fue condenado en 2011 por los delitos de injuria y calumnia", pero omite que, en ese proceso, Vásquez fue declarado inocente por la Corte Suprema de Justicia.

Mientras Piedad Córdoba trata de dar explicaciones por medio de comunicados, como el que sacó este miércoles, que dejan más dudas que respuestas, los procesos en su contra en la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía avanzan.