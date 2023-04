Con ley de divorcio libre, trámite de separación podría tardar solo tres meses

El Congreso de Colombia dejó a un debate de convertirse en ley el divorcio libre, que básicamente establece que para la separación de una pareja solo se necesita la voluntad de uno de los dos, es decir, ya no sería necesario que la otra parte acepte la decisión.

“Hemos aumentado el número de matrimonios en nuestro país y este proyecto de ley de ninguna manera busca acabar con esta institución. Lo que estamos buscando es lo que en su momento dijo la Corte Constitucional y es tener la posibilidad de derechos, más libertades y es libre desarrollo de la personalidad, dignidad y en su momento la Corte Constitucional también habló de derecho a la intimidad”, explicó Katherine Miranda, representante de la Alianza Verde.

La modificación que hace la ley de divorcio libre al Código Civil es la siguiente: agrega una causal más que dice que solo por la voluntad de una de las partes se hará efectivo el divorcio. Para los expertos, es fundamental su aprobación porque el trámite engorroso del divorcio afectaba a los hijos y a familias enteras.

La ley, que busca que el trámite se dé en un lapso de 2 a 3 meses, ya existe en otros países.

“Por ejemplo Argentina lo aprobó en el año 2014, Nicaragua también en el año 2014. México, que tiene una condición especial, lo ha aprobado en 15 estados, y España desde el 2005”, agregó Miranda.

La Iglesia católica no está de acuerdo porque, así como el matrimonio es una unión de mutuo acuerdo, considera que igual debería ser la separación.

“Entonces, cuando una pareja toma la decisión de casarse, pues hay una mutua voluntad y un mutuo acuerdo. Obviamente, en la Iglesia no hay divorcio, pero se entendería que si ya en fuerza mayor se ve que hay que recurrir a una separación, pues que sea de mutuo acuerdo, ¿no?”, señaló el padre Nelson Ortiz, director del departamento matrimonio y familia de la Conferencia Episcopal Colombiana.

La iniciativa divide opiniones. Esto comentaron algunos ciudadanos.

- “Me parece bien, pues porque el acuerdo es si uno de los dos se cansa o se aburre toma la decisión y listo. ¿Qué tal el otro diga que no y entran en conflicto?”.

- “Muy bueno, me parece excelente porque no tiene que estar pensando que la otra persona no le va a dar el divorcio a uno”.

La iniciativa de divorcio libre establece que, una vez firmada la separación, los únicos acuerdos pendientes serán los de la responsabilidad de los hijos y la repartición de bienes.