Con reforma pensional buscan que mujeres en extrema pobreza puedan acceder a subsidio a los 60 años

Norma Hurtado, coordinadora ponente de la reforma pensional que fue radicada en el Congreso para su debate, explicó en qué consisten los tres pilares del proyecto y lo que algunos congresistas proponen sobre un subsidio de por lo menos 223.000 pesos para mujeres en extrema pobreza que no podrán jubilarse.



¿En qué consiste el pilar solidario de la reforma pensional?

Norma Hurtado: Este pilar solidario, como lo ha denominado el presidente Gustavo Petro, tiene que ver con justicia social, aquellos hombres y mujeres que llegaron a la adultez de su vida y hoy no tienen nada y están en la línea de extrema pobreza; son cerca de 2,5 millones de colombianos que van a poder acceder a un subsidio de 223 mil pesos. Desde el Partido de La U estamos luchando para que las mujeres puedan acceder a este subsidio a partir de los 60 años, los hombres están en un rango de 65 años. Es un pilar que de verdad genera solidaridad en el país y que recoge a todos aquellos colombianos que hoy no tienen nada.

El proyecto inicial presentado por la ministra de Trabajo en la radicación en el Congreso de la República pretende que solamente se puede acceder a este subsidio a partir de los 65 años. Es propuesta del Partido de La U y de otros partidos que integran la comisión séptima, que las mujeres puedan acceder a este subsidio a partir de los 60 años, son cerca de 350.000 mujeres que podrían entrar en esa reducción de la brecha de la pobreza extrema y nosotros vamos a seguir sustentándole al Gobierno nacional, al Ministerio de Hacienda, que es posible que la justicia social también tenga equidad. Estamos luchando por esas mujeres mayores de 60 años para que logren ese subsidio.

El Ministerio de Hacienda dice que esto costaría cerca de un billón de pesos.

Norma Hurtado: Es uno de los planteamientos por parte del Ministerio de Hacienda, cerca de un billón de pesos que nosotros de una manera muy juiciosa estamos revisando de dónde pueden salir para que podamos darle esa buena noticia a las mujeres de 60 años en el territorio nacional que están en esa en esa línea de pobreza extrema, pero que definitivamente la vida no fue grata con ellas, pasaron por la violencia, pasaron por el desplazamiento, pasaron por el abuso, son mujeres que hoy siguen trabajando en casas de familia donde no hay seguridad social, siguen teniendo labores muy fuertes en la zona urbana y en la zona rural y que hoy el Congreso de la República, a través de la comisión séptima del Senado, merecen este acompañamiento y merecen justicia social. Vamos a buscar ese billón de pesos, estamos invitando al Ministerio que nos ayude a encontrar ese presupuesto, pero yo confío en el presidente Gustavo Petro que va a acceder y va a encontrar ahora con la adición presupuestal la posibilidad de ese recurso.

Pilar semicontributivo, para quienes no alcanzan a reunir los requisitos para tener una pensión.

Norma Hurtado: Tener una pensión vitalicia que vaya debajo del 80% del salario mínimo, es para todas aquellas personas que han cotizado entre 1 y 999 semanas. Hay un rango que nos tiene un poco preocupados y que estamos analizando detalladamente con el Ministerio de Hacienda y es el rango entre el 1 y los 300 salarios mínimos. ¿Qué pasa con estas personas? Su posibilidad de renta vitalicia va a ser mínima y estamos buscando los recursos para que estos colombianos no estén debajo del pilar solidario, no estén debajo del ingreso de 223.000 pesos. Allí también se van a hacer unas modelaciones financieras, se están haciendo propuestas de un mayor subsidio, se está haciendo propuesta para analizar mucho más los BEPS, los beneficios económicos que ahorra la gente con mucho esfuerzo, para que logren tener una renta vitalicia un poco más digna y tener un número cercano a los 150.000 colombianos, que es lo que ha manifestado la actuaria que está trabajando con el Ministerio del Trabajo.

Publicidad

El pilar semicontributivo recoge a aquellas personas que alguna vez tuvieron un trabajo estable y pudieron cotizar, pero que no reúnen los requisitos de semanas de semanas cotizadas para acceder a la pensión.

El gobierno había propuesto 65 años, en la ponencia va en 60 años, pero un grupo parlamentario busca que sea a partir de los 57 años para las mujeres.

Norma Hurtado: Es una de las propuestas que está en curso. Es necesario hablarle con mucha responsabilidad al país. Cada que se toca un año de vida, tanto de hombres como de mujeres, eso se traduce en presupuesto y no es cualquier presupuesto, son billones de pesos de los que estamos hablando.

Continuamos desde la comisión séptima haciendo modelaciones financieras, encontrando un punto de concertación con el Ministerio de Hacienda, buscando en esta nueva adición presupuestal la posibilidad de justicia social con las personas que hoy no tienen nada y brindarles una mejor vejez a los colombianos que hoy son desfavorecidos y que están en esa línea de pobreza.

Publicidad

El pilar contributivo. Proponen en la ponencia que sea de tres salarios mínimos.

Norma Hurtado: Quiero aclararles a los colombianos que es una línea roja por parte del presidente de la República y de sus ministros, pero nos hemos encontrado en este pilar contributivo con varias opiniones. Algunas argumentan que con un salario mínimo es suficiente el umbral, tenemos otras opiniones como la del Partido de La U donde hemos expuesto y seguimos sustentando que dos salarios mínimos garantizarían el equilibrio del marco fiscal del mediano plazo, garantizaría la sostenibilidad en los próximos 30 años del pago de las pensiones, pero también tenemos otros partidos que han argumentado que lo que se necesita son cuatro salarios mínimos.

Esta, que es la columna vertebral de la reforma pensional, tiene amplísima discusión.



Ahorro individual, ¿qué va a pasar con ese dinero en la reforma pensional?

El ahorro individual es esa posibilidad que tienen quienes ganan más, quienes quieren tener al final de su vida unos ingresos que les permitan tener mayor estabilidad. Permite que las personas puedan cotizar hasta los 25 salarios mínimos donde ellos decidan, puede ser en el mismo Colpensiones o en los fondos privados porque es el pilar de ahorro voluntario, entonces si tengo una etapa en mi vida donde me está yendo muy bien en mis negocios, decido tener un ahorro voluntario y cotizar más pensando en mi vejez.

Una vez que llega el momento de jubilación, ¿qué va a pasar con el dinero que estaba en los fondos privados de pensiones?

Es la pregunta de todos los colombianos. En el artículo 24 de la reforma pensional existe el fondo de ahorro del pilar contributivo, que es donde van a pasar inicialmente esos tres salarios mínimos de los que habla el Gobierno nacional. Ese artículo 24, debo reconocer la responsabilidad con la que han actuado todos los integrantes de la comisión séptima, hemos leído línea por línea y ese artículo se transformó de lo que llegó de radicado, se ha transformado vertiginosamente de la mano del Ministerio de Hacienda y de todos los integrantes y todos los partidos que conforman la comisión séptima. Buscamos que la única finalidad que tenga este fondo sea el pago de las mesadas pensionales, que los dineros sean intocables -que no se vayan para el gasto ordinario- y adicionalmente que el ahorro de estas cotizaciones se incrementara el porcentaje de participación año a año; por ejemplo, estamos arrancando en el 1,8 -en la anterior propuesta era del 0,8 y en esa medida va a haber mucho más ahorro para garantizar la sostenibilidad en el tiempo del pago de las mesadas.

Este artículo es el que blinda, da confianza, va a transmitir seguridad a los colombianos de lo que pase en el Congreso de la República. Hoy es más robusto y tiene una junta directiva mucho más técnica, está el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Trabajo, el DNP, Colpensiones -no con votos, solamente con voz- y va a haber participación de los empleados y de los cotizantes.

Publicidad