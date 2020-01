Concejala sorda pide ayuda para poder entender y participar de las plenarias en el hemiciclo

Hasta hace poco, ella contaba con un intérprete, el cual era pagado de su bolsillo, pero ahora está sin apoyo.

Daniela Olivar es la única concejala sordomuda del país. Ella logró la mayor votación de un cabildante en El Espinal, municipio ubicado en Tolima.

A pesar de haber conseguido una curul en el hemiciclo, ella denuncia que en la corporación no le han facilitado los medios para entender lo que sucede en el recinto, asimismo, no logra que sus aportes sean escuchados, pues no cuenta con interprete.

Ella llegó hasta la gobernación de Tolima en búsqueda de ayuda pues, hasta hace unos días y de su bolsillo, pagó un intérprete que renunció.

Hasta el momento, ni el concejo municipal ni la alcaldía han destinado recursos para que esta concejala, en condición de discapacidad, no se sienta aislada.

“Me sentí muy mal, sentía incomodidad, me atrasé con la información. Todos estaban hablando y yo no podía escuchar lo que decían, eso no es justo. Al presidente le faltó responsabilidad, debieron hacer una gestión para que yo pudiera asistir a las reuniones”, aseguró la concejala Olivar.

Jorge Bolívar, secretario de Inclusión Social del departamento afirmó que a la cabildante le están vulnerando todos sus derechos y anunció medidas.

“La primera medida es dictar un curso de señas para que nos ayuden en este proceso. La segunda medida es presentar una tutela en garantía de los derechos de la concejala y obligar al municipio de El Espinal para que le pongan un intérprete dentro y fuera del recinto”, sostuvo Bolívar.

El funcionario anunció que acompañara a la concejala a la próxima sesión, que se llevará a cabo el 1 de febrero del 2020, esto para garantizar que no se vulneren sus derechos.