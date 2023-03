“Concuerdo con Uribe”: a Petro no le “disgusta” idea del Centro Democrático para elevar salarios

El expresidente Álvaro Uribe Vélez es otra de las voces que se ha opuesto a la reforma laboral que ya radicó el gobierno de Gustavo Petro ante el Congreso de la República. Al calificarla de “dañina”, también propuso establecer un “acuerdo quinquenal de incremento salarial”.



El actual jefe de Estado le respondió que no le “disgusta la idea” de hacerlo con el fin de “elevar salarios reales de acuerdo a la productividad”. Indicó: “Lo propuse en campaña y concuerdo con Uribe”.

No obstante, el mandatario aclaró que el acuerdo tiene que ser un artículo que “debe figurar en la actual reforma laboral, y no sustituirla”.

El presidente Petro utilizó un hilo en Twitter para conectar esta idea con el planteamiento de la reforma laboral que intenta sacar adelante.

“Siempre escuché como argumento que flexibilizar la fuerza de trabajo, es decir, restarle estabilidad al empleo, reducir su salario relativo, traería más empleo. Eso jamás fue cierto. Lo que hicieron fue sobrexplotar la fuerza de trabajo y estancar la productividad”, explicó.

Publicidad

En medio de su reflexión, comparó el modelo laboral que tiene Colombia con el que “narra Dickens sobre la Inglaterra de 1840. Es el capitalismo del siglo XIX combinado con un feudalismo en la tenencia de la tierra”.

Indicó Petro que “la informalidad se supera no bajando los salarios de los trabajadores formales, sino empoderando la economía popular, asociándola, brindándole saberes, otorgando crédito abundante y barato”.

Deberían reconocer que a pesar de las reformas laborales, que comienzan con la ley 50 en los 90s, y que en general redujeron el salario relativo, no trajeron el fin de la informalidad, esta sigue como la mayor generadora de puestos de trabajo. https://t.co/vYyB2j2L3W — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 18, 2023

Publicidad

Otras críticas a la reforma laboral

Los partidos políticos estudian la reforma laboral que el Gobierno nacional radicó en el Congreso y que, según el mismo presidente Gustavo Petro, busca “devolverle al pueblo trabajador derechos que le habían conculcado desde hace más de tres décadas”.

“Estoy convencido de que con mejores condiciones laborales, con más estabilidad, mejor salario, jornadas de trabajo más humanas, mayores pagos de horas extras, la vida de millones de colombianos y colombianas será mejor”, agregó.

Sin embargo, desde distintas bancadas ven con preocupación el proyecto de la reforma laboral, en especial en los puntos de contratación y horas extras.

Publicidad

Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador, afirmó que “el sector de servicios, que debe ser motor de la economía, se lo ha expresado al Gobierno nacional, es el más afectado. La hotelería, el turismo, los bares, los restaurantes, los empresas de vigilancia”.

En un sentido similar se había expresado el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, quien precisó que estos sectores son las que trabajan “en las horas nocturnas, dominicales y festivos, que es donde está la carga de costos laborales de esta nueva reforma”.

Para el senador de Cambio Radical, David Luna, la reforma laboral “no se concentra en los desempleados, no genera ni incentivos, ni beneficios, ni oportunidades a las personas que hoy no tienen un empleo”.

Publicidad

Lo mismo opina Andrés Forero, representante a la Cámara del Centro Democrático, quien considera que la iniciativa “no va a generar más empleo, por el contrario, en pleno año de recesión va a disparar el desempleo y va a disparar la informalidad”.