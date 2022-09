Congresista Alex Flórez reconoce que tiene problemas con el alcohol: “He tocado fondo”

Tras el escandaloso episodio protagonizado por el congresista de Pacto Histórico Alex Flórez en Cartagena, el senador publicó un video en el cual reconoce que tiene un problema con el alcohol y pasará por un tratamiento para superarlo.

Y es que Flórez estuvo en el ojo del huracán por unos videos en los cuales se ve alcoholizado agrediendo verbalmente a un policía en la ciudad de Cartagena.

El congresista, en un video de 3 minutos, reconoce que tiene un problema con el alcohol y que comenzará un proceso para superarlo.

"Le doy la cara al país y asumo que me equivoqué. Estos días no han sido nada fáciles para mí. Después de varios campanazos de alerta que habían sonado y a los cuales no había prestado atención, hoy quiero reconocer ante todos ustedes que tengo problemas con el licor", declaró Flórez en un video publicado en sus redes.

Asimismo, ofreció disculpas a los agentes de la Policía a los cuales insultó en la entrada de un hotel de Bocagrande.

"A los patrulleros a los que irrespeté, al Hotel Caribe, a los cartageneros, a mis compañeros y compañeras del Pacto Histórico, al Congreso y a todos ustedes. No perderé el enfoque que exige ser senador de la República", indicó Flórez.

Reconocer es el primer paso para avanzar. Le cuento esta difícil verdad al país esperando puedan comprender y disculpar mi error.



Seguiré trabajando con humildad por mejorar.

