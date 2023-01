Congresista comparó candidata a alcaldía con mujer que se acuesta con dos hombres y causó repudio

Hay indignación entre las mujeres y varios sectores de la población por lo que dijo el parlamentario durante una intervención política y que quedó en video. Pidió disculpas.

Una comparación que Jhon Jairo Cárdenas, representante a la Cámara por el Partido de la U, hizo sobre una candidata a la Alcaldía de Patía causó repudio e indignación en dicho municipio del sur del Cauca.

“La candidata Rosalbina tiene una pierna en un ladito y otra pierna en otro ladito y, finalmente, yo creo que va a terminar descuartizada”, dijo el congresista durante su intervención en El Bordo, cabecera municipal de Patía.

Y agregó que “eso es como si una dama se acostara en la misma cama, al mismo tiempo, con dos tipos. Esos tipos terminan peleando o sacándola de la cama”.

La primera en reaccionar frente a estas declaraciones fue la candidata Rosalbina Valdéz.

“Esas intervenciones metafóricas que hace el señor lo único que deja ver es la falta de un hombre de verdad, que ha sido parido por una mujer”, dijo la aspirante.

La secretaria de la Mujer del Cauca, Rocía Cuenta, también se pronunció frente al polémico hecho.

“Nuestro llamado hoy ante todos estos episodios que se están presentando es a que tengamos mesura, a que aprendamos a respetar la diferencia, a que, así se inicien unos procesos político-electorales, todas las personas tienen sus derechos definidos y nadie los puede vulnerar”, dijo.

El político caucano Jhon Jairo Cárdenas dijo que su intervención fue mal interpretada y presentó excusas.

“Pido disculpas, porque no quiero que se entiendan mis palabras como una ofensa contra la mujer ni contra la condición de ella como mujer candidata, me estoy refiriendo a su posición política”, afirmó.

El parlamentario dijo que le pedirá disculpas personalmente a la candidata aludida en su intervención, que también fue rechazada por organismos defensores de los derechos de la mujer.