Congresista Daniel Carvalho recalca que consumir marihuana no lo hace "un mal ciudadano"

Noticias Caracol Ahora dialogó con el representante a la Cámara Daniel Carvalho sobre los alcances de la aprobación en segundo debate de la legalización del cannabis para uso adulto en Colombia. El congresista fue protagonista de esta discusión al revelar que hace 25 años consume esta sustancia.



¿Por qué lo hizo?

Daniel Carvalho: En un momento dado se refirieron a los consumidores como personas adictas o enfermas, entonces consideré pertinente exponer mi historia de vida, 25 años de consumo, para mostrar que hay personas como yo, no me hace un mal ciudadano. De hecho, 90% de los consumidores de cannabis no representan ningún problema, no tienen problemas de salud. A ese 10% que sí tiene problemas hay que darle un enfoque de salud pública, a los demás hay que darles un enfoque de libertades individuales y que nos garanticen que lo que estamos consumiendo y el lugar donde lo estamos consiguiendo es legal y tiene la garantía de calidad, que no es el caso hoy en día donde el consumidor tiene que ir a un barrio peligroso, a hablar con una persona peligrosa para adquirir un producto de dudosa calidad.

¿Qué busca el proyecto de legalización del cannabis para uso adulto?

Daniel Carvalho: Este proyecto busca modificar un artículo de la Constitución que prohíbe el porte y el uso de las sustancias psicoactivas. ¿Cuál es el cambio? Estamos poniendo una excepción donde el cannabis deja de ser considerado un producto ilegal. Esto abre la puerta a que haya un mercado regulado, legal y así se le puede quitar de las manos este negocio al microtráfico.

Publicidad

En la práctica, ¿cómo sería la despenalización y en qué espacios?

Daniel Carvalho: En cuanto a cuál sería el modelo de negocio, eso no se ha discutido porque primero hay que superar el tema de la ilegalidad. Hay modelos muy estatistas, como el uruguayo, donde es el Estado quien suministra esto y lo vende, pero hay otros modelos más liberales donde es el sector privado quien hace el negocio, como en Estados Unidos o en Holanda. A esa parte no hemos llegado. Lo que sí se ha dicho mucho en el Congreso es que deberían ser las entidades territoriales -departamentos y municipios- quienes administren las ventas de este negocio, así como lo hacen hoy con el licor y el tabaco.