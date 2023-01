Congresista León Fredy Muñoz se defiende de señalamientos por narcotráfico

El bellanita debe comparecer ante la Corte Suprema porque le hallaron 145 gramos de cocaína en un aeropuerto. Asegura que todo es un montaje en su contra.

Faltando una semana para su posesión como representante a la Cámara, León Fredy Muñoz fue capturado en Rionegro, Antioquia, con 145 gramos de cocaína, como lo reportó en su momento la Policía:

“En el maletín podemos ver que trae una sustancia polvorienta blanca cuando los hombres de antinarcóticos le hacen verificación este da reactivo para clorhidrato de cocaína”, informaron las autoridades el 18 de mayo de 2018.

El congresista recuperó su libertad por cuenta de un juez. El proceso llegó a la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia que lo llamó a indagatoria.

Para el congresista esto es un montaje por la forma como ocurrieron los hechos:

“Era la segunda puerta y me llaman a una requisa, lo inexplicable es quién va a llevar cocaína de Bogotá para Medellín, eso es una locura. En todas las investigaciones que hemos hecho no hay un solo registro, solamente el mío, en toda la historia del aeropuerto de Medellín siempre han capturado gente saliendo Medellín, pero al exterior, nunca han capturado a nadie llegando de Bogotá para Medellín", explicó León Fredy Muñoz.

El congresista asegura que esta captura tenía por propósito no permitir su posesión como congresista, ya que ha denunciado clanes políticos como los Suarez Mira e incluso a un alcalde que resultó condenado.

"Yo he denunciado una serie de personas en mi municipio, algunos de ellos están prófugos de la justicia otros procesados y otros condenados; es el caso del alcalde de Bello, condenado a siete años el cual yo denuncié, son una serie de cosas las que yo he hecho”, señaló Muñoz.

Por eso se declara inocente de lo que llamó una requisa selectiva:

“Lo juro por la memoria de mi padre, lo juro por mis dos hijos, que incluso uno de ellos está en asilo político porque me lo van a matar, lo juro por mi madre que es lo que más amo en el mundo y lo juro por todas las personas que han creído en mí y que han votado por mí, es que yo no tengo plata para hacer campaña y aun así he logrado tener una curul”, sustentó León Fredy Muñoz.

La Corte, tras la diligencia de indagatoria, estudiara el caso para determinar si le dicta orden de captura o si el proceso lo continúa estando en libertad.