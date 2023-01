Congresista propone sacar varios ministerios e instituciones de Bogotá

César Lorduy, representante a la Cámara, plantea que sean trasladados a otras ciudades y así la capital dejé de ser el eje central administrativo.

El congresista dice que la asignación se debe hacer basada “en la fortaleza y debilidades de cada una de las regiones”. Y cuestiona: “¿Por qué el Ministerio de Agricultura está en Bogotá y no en los Llanos Orientales? ¿por qué el Ministerio de Transporte está en Bogotá y no en algún puerto de Colombia?”.

Según Lorduy, estos cambios contribuirán a disminuir la sobrepoblación en Bogotá. Entre los ciudadanos están divididas las opiniones.

De acuerdo con el Distrito, uno de cada cinco colombianos vive en la capital.

Expertos, por su parte, consideran que la idea no necesariamente resuelve esta problemática.

Chile es un ejemplo de los países que han tomado este tipo de decisiones. Su Congreso se encuentra ahora en Valparaíso.