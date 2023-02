Congresistas radican solicitud para que Gobierno tramite la reforma a la salud como ley estatutaria

Un grupo de 25 congresistas radicó ante la presidencia de la Cámara de Representantes y el Senado una solicitud para que el Gobierno nacional tramite la reforma a la salud como una ley estatutaria y no como una ley ordinaria. Lo anterior, según ellos, para que exista una discusión más a fondo.

Humberto de la Calle, senador independiente, habló sobre la solicitud: “El efecto de esto es, primero, que se discuta en sesiones ordinarias, con tranquilidad, sin apresuramiento. En segundo lugar, que los temas que tocan la esencia del derecho a la salud exigen una mayoría especial. Por último, que antes de entrar en vigencia, lo revise la Corte, porque lo que no nos puede pasar es que hagamos esta modificación trascendental y que después se caiga”.

En su discurso de este martes, 14 de febrero de 2023, desde el balcón de la Casa de Nariño y al finalizar las marchas en favor del Gobierno, el presidente Gustavo Petro hizo un llamado al Congreso de la República para que las leyes se tramiten de manera rápida y oportuna.

Además, pidió a la ciudadanía que esté preparada para exigirlas en las calles, de no ser aprobadas.

A pocas horas de haberse conocido el articulado de la propuesta de reforma a la salud, los expertos en el tema plantearon sus primeras impresiones. Además, formularon varias preguntas sobre lo que ellos mismos denominaron como un revolcón al sistema.

El cambio en el manejo de los recursos, así como los pagos directos a través de fondos regionales y contratos de la Adres con particulares para la gestión del recurso, son algunos de los temas que generan inquietudes.

“A mí no solo me preocupa que no haya corrupción porque hay asignación de recursos particularmente para fondos regionales, sino que, además, no haya eficiencia y empiecen los hospitales a presentar barreras de atención para los usuarios”, indicó Andrés Vecino, investigador de sistemas de salud de la Universidad Johns Hopkins.

Otra preocupación es crear una especie de super- EPS a la que llegarían todos los usuarios del sistema que hoy están en EPS que desaparecerían.

“La propuesta es trasladarnos a un sistema público y monopólico en una etapa de transición que está orientada a fortalecer a la Nueva EPS y hacerla crecer. Con un resultado posterior que apunta a que esa gestión integral de riesgos en salud y que se denomina técnicamente a que ejercite al asegurador, pues se traslada a instancias del Estado”, resaltó Augusto Galán Sarmiento, exministro de Salud.