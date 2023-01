Congresistas señalados de ausentismo, en la mira del Consejo de Estado

Recauda pruebas del porqué no asistieron a sesiones parlamentarias, dentro de cinco procesos por pérdida de investidura que se adelantan por esta causa.

Jaime Felipe Lozada fue el primero en pasar al banquillo.

Lucy Jeannette Bermúdez, presidenta del Consejo de Estado, dijo durante la inspección que se buscaba "verificar la existencia de historias clínicas y demás documentos que soporten incapacidades".



Este estudio de pérdida de investidura hace parte de otras cinco interpuestas por Catherine Juvinao, del grupo Trabajen Vagos.

Según ella, en el caso de Lozada Polanco se evidenciaron 31 inasistencias, sobre las que “hay un compendio de documentos varios que reúnen, por ejemplo, excusas médicas”.

Algunos documentos que soportan sus ausencias aparecieron repentinamente, según la demandante.

"Estas excusas no existían cuando nosotros estábamos haciendo la investigación, cuando pedimos los derechos de petición, cuando pedimos estas actas de la comisión de acreditación documental que estamos revisando hoy, ahí no están consignadas estas pruebas, entonces estas pruebas no son válidas", consideró Juvinao.

Por su parte, la Procuraduría determinará el porqué se están dando estas demandas de pérdida investidura por ausentismo.