Congreso aprueba ley que prohíbe a jefes llamar en horarios no laborales

La plenaria del Senado de la República aprobó en último debate el proyecto de ley que prohíbe a jefes llamar a los empleados en horarios no laborales y asignar tareas que deban desarrollarse en tiempo de descanso.

“Lo que buscamos es que se respeten los límites entre la jornada laboral y el tiempo de desarrollo personal y familiar y de descanso de los trabajadores en nuestro país. De esta manera los trabajadores colombianos tendrán el derecho legítimo de no recibir llamadas, WhatsApp, correos electrónicos ni ningún tipo de comunicación que tenga que ver con tareas laborales fuera de su jornada”, precisó el coautor del proyecto Rodrigo Rojas.

Dentro de la iniciativa se establece que el empleador no podrá tomar acciones en contra de sus empleados en caso de no acatar alguna instrucción en horarios no laborales, ya sean despidos o memorandos.

El proyecto de ley, al que únicamente le falta la conciliación y la sanción presidencial, permite que los jefes asignen tareas en horarios no laborales a sus trabajadores siempre y cuando se les reconozcan horas extras y se les pague.