Congreso también dejó hundir proyecto para proteger a las abejas

La iniciativa buscaba controlar las fumigaciones en zonas apícolas y sancionar a quienes atentaran contra estos animales.

“Si se encontraba un caso de envenenamiento de abejas por uso de plaguicida excesivo o por utilizar plaguicidas codificados, la persona iba a verse abocada a investigaciones y sanciones penales”, explicó la senadora Maritza Martínez, ponente del proyecto que no superó su último debate en el Senado.

Aunque acusan al Centro Democrático de haber desintegrado el cuórum, el partido se defiende explicando que, aunque apoyaban el proyecto, sugerían cambios que no fueron aceptados.

Los productores y protectores de abejas no entienden la decisión del Congreso y dicen que el proyecto era necesario teniendo en cuenta que “el número de colmenas en estos momentos en Colombia se estima en 120.000. Se habla de una pérdida de 45 a 60 mil colmenas al año”, revela Abdón Salazar, productor y protector de las abejas.

Pese a que se responsabiliza al partido del expresidente Uribe del hundimiento del proyecto, la votación no se pudo dar porque faltaban senadores de todos los partidos. De los 108 congresistas en el recinto, solo estaban presentes cerca de 50 para el momento de la votación.

El proyecto volverá al Congreso el 20 de julio.