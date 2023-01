Consejo Nacional Electoral le negó la personería jurídica a Colombia Humana

Con una votación de 6 contra 2, consideró que el movimiento liderado por Petro no es un partido político ya que no participó en las elecciones al Congreso.

En la tarde de este martes, el Consejo Nacional Electoral (CNE) determinó que el movimiento Colombia Humana no tenía derecho a la personería jurídica.

El tribunal electoral desestimó la ponencia del magistrado Armando Novoa, que aseguraba que el movimiento debía ser reconocido como partido político ya que Gustavo Petro, su fundador, había logrado un escaño en el Senado al quedar en segundo lugar en las elecciones presidenciales.

La mayoría del CNE consideró que un movimiento solo podía obtener la personería jurídica participando en los sufragios legislativos y superando el umbral del 3% de las votaciones. Los candidatos al Congreso apoyados por Gustavo Petro no se inscribieron por Colombia Humana sino por la lista de la Decencia, por lo que oficialmente el movimiento no participó de las justas democráticas de mayo.

Ya la semana pasada la ponencia de Novoa tuvo una votación adversa de 5-2, sin embargo, se necesitaba un voto más para que la decisión fuera oficial.

