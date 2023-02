Conservadores piden una reforma a la salud que construya sobre lo construido: “Que perduren las EPS"

Durante una alocución este lunes, el presidente Gustavo Petro anunció la salida de los ministros de Educación, Deporte y Cultura, Alejandro Gaviria, María Isabel Urrutia y Patricia Ariza, respectivamente. El mandatario añadió que seguirán "buscando consensos y acuerdos para consolidad y profundizar" las reformas de su gobierno, incluida la reforma a la salud , de la que Gaviria es crítico.

Este remezón ha generado una gran polémica en el mundo político. Para hablar de ello, Noticias Caracol consultó con todos los sectores, incluido Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador.

¿Hasta dónde van a llegar esas propuestas que hacen los partidos en este proyecto de reforma a la salud?

Estamos convencidos en el Partido Conservador en que hay que mejorar el sistema de salud. Hay que llegar a las zonas rurales, a las zonas apartadas. Hoy el sistema de salud tiene una favorabilidad del 66%, que es buena, pero requerimos aumentarla.

Hay que construir sobre lo construido, queremos promoción y prevención, queremos atención primaria, queremos que perduren las EPS.

Publicidad

Expresamos preocupaciones de que se pierda la libre elección. El colombiano debe elegir a qué clínica o a qué EPS acudir, porque si los cambiamos se pierde la continuidad del tratamiento que viene teniendo.

Creemos también que debe haber más giro directo, que el giro a las clínicas se haga más directo sin pasar por las EPS para que los reciban las clínicas y les den mejor atención en salud.

Hemos llegado a un acuerdo con el Partido Liberal y el Partido de la U y estamos trabajando una propuesta de fortalecimiento del proyecto de ley, de modificación de algunos de los artículos y por supuesto una de las direcciones es no acabar con las EPS.

Publicidad

En pocos días estaremos presentando un paquete de modificación al proyecto de reforma.

¿Cómo llegar a un consenso cuando de puertas para adentro, en el gobierno, se ve una crisis en el diálogo y la conciliación?

Cuando aprobamos la reforma tributaria lo hicimos también de forma franca, tanto que la reforma presentada fue de 25 billones y se bajó a 19,5. Y creemos que es una reforma que le sirve mas al pueblo colombiano y no golpea tanto al sector empresarial.

Le expresamos al presidente que queremos ese diálogo con la ministra Corcho, franco y directo, que cuando estos partidos presentemos los artículos podamos sentarnos con ella.

Quiero decir que es un sistema bastante bueno. Con cien mil pesos que vale la UPC usted puede llegar a que le pongan una vacuna o un tratamiento contra el cáncer. Hay un sistema de aseguramiento muy bueno. Durante la pandemia, en otras partes del mundo la gente tenía que vender la casa para pagar el tratamiento. En Colombia eso no sucedió.

Publicidad

En otros países, por los tratamientos, la gente queda endeudada hasta tres generaciones. El sistema de salud se ha portado bien y queremos seguir mejorándolo.

¿El presidente aceptó que no es un punto inamovible que las EPS sigan manejando recursos a la salud?

El presidente en la alocución dijo que bienvenidos los recursos privados. No vendrán manejando los recursos como lo venían haciendo, ahora los recursos irán directo a las IPS, pero la inversión privada tiene que estar presente. No podemos descartarla, desecharla, todo lo contrario, hay que fortalecerla.

La mayoría de las EPS que quedan son serias, responsables y por eso decimos construir sobre lo construido. No hay que destruir cosas que funcionan para reemplazarlas por una nueva.

Publicidad

¿Cuándo se reúnen para diseñar y plantear estas contrapropuestas al sistema de salud?

Al mediodía tenemos una reunión de la bancada conservadora de Senado y Cámara. Allí vamos a analizar el texto de la reforma a la salud y de ahí saldrán algunos insumos que irán a esa mesa de trabajo con unos técnicos y congresistas.

¿Sabían ustedes, el presidente les mencionó algo, del remezón en el gabinete?

Absolutamente nada, para nosotros fue una sorpresa. Para nada, eso no fue un tema de la reunión y es obvio, porque es un tema del fuero presidencial.