Consulta anticorrupción obtuvo más de 11.600.000 votos por el sí pero no alcanzó umbral

Con un 99,98% de las mesas informadas el total de votos es de 11.671.420. Consejo Nacional Electoral dará la última palabra sobre resultados.

Para que la consulta fuera aprobada debía superar un umbral de participación de 12.140.342 votos. De acuerdo con la ley colombiana, las consultas populares deben tener por lo menos un 30% del censo electoral para que sea válida. Además, cada pregunta debía tener por lo menos un apoyo de 6.000.000 para que fuera un mandato directo del pueblo al poder legislativo.

8:00 p.m. En su primera alocución presidencial, Iván Duque destacó los resultados de la consulta y felicitó a los comités organizadores. Además, pidió a los colombianos seguir luchando contra la corrupción.

“Invito a los colombianos a no descansar en la lucha anticorrupción”: Iván Duque 6:05 p.m. Fiscalía dice que éxito de la consulta impone al Senado aprobar proyecto anticorrupción.



“Éxito de consulta impone a #Senado aprobar proyecto ley anticorrupción que incluye fin de casa por cárcel para corruptos en todos los casos, suspensión pagos en contratos sucios, dobles penas en graves casos corrupción y obligación denuncia ciudadana,entre otras”: Fiscal General — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) August 26, 2018

6:00 p.m. Promotores de la consulta anticorrupción celebran la participación de los colombianos y le dicen al Congreso que es un mandato.



¡GRACIAS COLOMBIA! Hoy ganamos todos! La #ConsultaAnticorrupcion ni empieza ni termina hoy. Los esperamos el martes 11am en el Capitolio a radicar los proyectos que cumplen el mandato ciudadano para que la clase política se reforme y nos deje de subir impuestos para robárselos!🌻 pic.twitter.com/zYaOi7L9q0 — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) August 27, 2018

5:45 p.m. El registrador nacional, Juan Carlos Galindo, da un parte de tranquilidad durante la consulta en todo el territorio nacional. Asegura, además, que será el Consejo Nacional Electoral quien defina si la consulta anticorrupción pasó el umbral o no.

5:35 p.m. Con el 98,67% de las mesas informadas, el total de votos de la consulta anticorrupción es de 11.543.737

5:33 p.m. Gustavo Petro asegura que consulta anticorrupción fue un éxito y que los ciudadanos se han expresado con contundencia.



La consulta ha sido un éxito. Sí los corruptos se asustaron con los ocho millones que ahora se asusten con más de once millones.



Las ciudadanías libres se han expresado con contundencia. La historia de Colombia ha cambiado. — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 26, 2018

5:25 p.m. Con el 97,75% de las mesas informada, el total de votos de la consulta anticorrupción es de 11.393.766.

5:26 p.m. Con el 96,79% de las mesas informadas, los votos para la consulta son 11.249.761.



Boletín #14 de la #ConsultaAnticorrupción: 96,79% de las mesas informadas y 11.249.761 votos



Siga el minuto a minuto >>> https://t.co/NZaQHdgWja pic.twitter.com/dVJHq2Y4uR — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) August 26, 2018

5:00 p.m. Con el 84,62% de las mesas informadas, el total de votos para la consulta anticorrupción es de 9.448.285.



4:50 p.m. Con el 65,61% de las mesas informadas, los votos totales de la consulta son 6.858.596.

4:40 p.m. Primer boletín de la Registraduría. Con un 39,36% de las mesas informadas, el número de votos totales es de 3.580.973.

4:00 p.m. Se cierran las urnas en todo el país. Comienza el preconteo de los resultados.

12:30 p.m. Registraduría informó que sobre las 11:00 a.m. cerca de 2.408.000 personas han votado en todo el país.



#ElDato A las 11:00 a.m cerca de 2.408.000 colombianos habían ejercido su derecho al voto en esta #ConsultaAnticorrupción Jornada avanza con normalidad en el país pic.twitter.com/tnXUWPzc82 — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) August 26, 2018

12:10 p.m. El excandidato a la Presidencia Gustavo Petro votó en un colegio en el sur de Bogotá.

“Es una oportunidad, es un mensaje contra los corruptos, es una manera de decirle a la clase política de Colombia que le ha llegado su final”, dijo el líder de Colombia Humana.



11:50 a.m. Noticias Caracol sobrevoló junto al 'halcón' de la Policía, que se encarga de garantizar la seguridad de la jornada electoral, puntos de concentración como Corferias que presentan poca afluencia de sufragantes.



#NoticiasCaracol sobrevoló junto al 'halcón' de la Policía que se encarga de garantizar la seguridad de la jornada electoral de este domingo. Tambien se reporta poca afluencia de votantes en la #ConsultaAnticorrupción https://t.co/dIvjjqFfth pic.twitter.com/VpkHoJhrQ9 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) August 26, 2018

11:40 a.m. Cancillería de Colombia informó que “en Houston y Miami los puestos de votación de la #ConsultaAnticorrupción funcionan fuera del consulado” e indicó a dónde deben dirigirse los connacionales.

De igual forma, resaltó que la jornada avanza con total normalidad en otros estados de Estados Unidos y en capitales de países como Perú y Nicaragua.



10:30 a.m. En la mesa de votación de la Universidad Konrad Lorenz, en Bogotá, la excandidata a la Vicepresidencia Claudia López y la senadora Angélica Lozano ejercieron su derecho al voto. El senador Antanas Mockus, quien luego las acompañó, lo hizo en la Hemeroteca Nacional.



10:25 a.m. Con poca afluencia de personas, avanza la jornada electoral en Corferias, uno de los puntos más grandes de votación en Bogotá.



Corferias a esta hora 😢#ConsultaAnticorrupción pic.twitter.com/sxqV0CSQlW — Lucas Escobar Calle en la 🏡 (@Lucas_EscobarC) August 26, 2018

10.10 a.m. Alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, sufragó en el puesto de votación instalado en la Fundación Universitaria Konrad Lorenz.

El mandatario de los capitalinos aseguró que “a todos los que quieran votar tienen todas las condiciones para hacerlo con absoluta seguridad”.



Los ciudadanos en Bogotá tienen todas las garantías de seguridad para participar de la Consulta. Cerca de 12 mil policías acompañan la jornada. — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) August 26, 2018

10:20 a.m. El presidente Iván Duque, acompañado de su esposa María Juliana votó en el puesto número uno de la Plaza de Bolívar. Invitó a los colombianos a unirse a esta campaña contra la corrupción.

"Vinimos a cumplirle a la democracia": presidente Iván Duque votó la consulta anticorrupción 10:00 a.m. Presidente Iván Duque llegó a la mesa número 1, en la Plaza de Bolívar, acompañado de la primera dama, María Juliana Ruiz; y sus hijos, Eloisa, Matías y Luciana para votar la consulta anticorrupción. Además, lo acompañaron el secretario general de la Presidencia, Jorge Mario Estman, y la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez.

"Vinimos a cumplirle a la democracia": presidente Iván Duque votó la consulta anticorrupción 9:31 a.m. Senador Armando Benedetti, del Partido de La U, participó en la consulta votanto en la mesa 1 de la Plaza de Bolívar.



¡Ya voté! Si hoy no le va bien a la #ConsultaAnticorrupción, los bandidos, la cultura mafiosa, los caciques políticos no solamente se sentirán ganadores, sino que se burlarán. Vota #7VecesSiContraLaCorrupcion pic.twitter.com/lv0bbyzIqS — Armando Benedetti (@AABenedetti) August 26, 2018

9:11 a.m. Puesto de Mando Unificado, Policía Nacional y Ministerio de Defensa están reunidos verificando “novedades con regiones y entregamos detalles sobre controles de transparencia electoral”.



Estamos con @mindefensa en el #PMU (Puesto de Mando Unificado) para las votaciones de la Consulta Anticorrupción. Verificamos novedades con regiones y entregamos detalles sobre controles de transparencia electoral en la apertura de las urnas y dispositivo de #FuerzaPública. pic.twitter.com/3n1qSk79vS — General Jorge Nieto (@GeneralNietoR) August 26, 2018

8:35 a.m. Rodrigo Londoño, líder de FARC, ejerció su derecho al voto.

“Salimos temprano a ejercer nuestro deber y aportar en la construcción de un país libre de corrupción. Vamos todos y todas a derrotar a los corruptos”, escribió.



🌹• #7VecesSiContraLaCorrupcion 7VecesSiContraLaCorrupcion salimos temprano a ejercer nuestro deber y aportar en la construcción de un país libre de corrupción. Vamos todos y todas a derrotar a los corruptos. pic.twitter.com/ERZbxKvz8w — Rodrigo Londoño (@TimoFARC) August 26, 2018

8:16 a.m. Cancillería de Colombia anunció la apertura de las mesas en los ocho puestos de votación en Nueva York y Connecticut, EE. UU.



Ya están abiertos los ocho puestos de votación en Nueva York y Connecticut: Manhattan, Queens, Hamptons, White Plains, Brentwood, Port Chester, BridgePort e Ithaca abrieron a las 8 a.m. No olvide presentar su cédula amarilla con hologramas. pic.twitter.com/yFqNVwgZUm — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) August 26, 2018

8:10 a.m. Jurados y mesas de votación ya están habilitados en todo el territorio nacional para el desarrollo de la #ConsultaAnticorrupción.



Jurados y mesas de votación ya están habilitados en todo el país para el desarrollo de la #ConsultaAnticorrupción. Hoy, todos los detalles de esta jornada electoral en #NoticiasCaracol https://t.co/RrYMGTXHET pic.twitter.com/cwaPqzQaLo — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) August 26, 2018

8:05 a.m. En completa calma, inicia la jornada de votación en las diferentes ciudades.



Los colombianos hoy votarán SÍ o NO a las siete preguntas de la #ConsultaAnticorrupción , se necesitan un umbral de más de 12 millones de votos. Reporte EN VIVO con @JuanitaGomezL https://t.co/RrYMGTG6Nl pic.twitter.com/eyZZqgq9VB — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) August 26, 2018

8:00 a.m. Registraduría Nacional abre oficialmente las urnas en todo el país para que más 36 millones de colombianos sufraguen.



#FelizDomingo ¡Puestos de votación abiertos para que empiece la jornada de votación de la Consulta Anticorrupción! Hoy 36.421.026 ciudadanos están habilitados para votar. Así será la tarjeta electoral que te entregará el jurado de votación pic.twitter.com/jNBtkOiJMe — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) August 26, 2018