Controversia por nombramiento de Claudia Ortiz en dirección de Agencia del Desarrollo Rural

La abogada, que no pudo posesionarse en la Unidad Nacional de Protección por unos comprometedores tuits, no contaría con la experiencia exigida.

Luego de no poder ser nombrada directora la UNP por unas duras publicaciones en contra del proceso de paz, parecía que Claudia Sofía Ortiz iba a aterrizar en la Agencia del Desarrollo Rural. No obstante, nuevas objeciones presentadas por el incumplimiento de algunos requisitos para el cargo parecen empantanar su nombramiento.

Según el manual de funciones de la entidad, el director debe tener maestría, título que no tiene Ortiz. Además, la abogada no ha ejercido ningún cargo relacionado con el campo, como lo confesó el ministro de Agricultura, Andrés Valencia, en entrevista a Blu Radio.

“Si usted mira la hoja de vida, pues realmente no va a ver una experiencia en temas rurales, eso es cierto, hay que reconocerlo, pero evidentemente eso no quiere decir que no sea una candidata idónea”, declaró Valencia al ser cuestionado sobre la idoneidad de Ortiz en el cargo.

A pesar de las objeciones, parece que el nombramiento de Ortiz no tiene reversa, cuenta con el apoyo de la Presidencia y han encontrado respuesta a los presuntos impedimentos.

En una notaría de Bogotá, la abogada aseguró que entre 2005 y 2018 trabajó como consultora en una oficina de abogados que manejó temas relacionados con el agro. De igual manera, un concepto de Función Pública aseguró que la experiencia profesional de Ortiz era homologable a la exigencia de contar con una maestría.

La respuesta a las objeciones ha despertado el rechazo de varias figuras en el Congreso de la República. "No es válido presentar un certificado juramentado diciendo que tiene la experiencia cuando lo que se exige es un título. Ahora vamos a esperar si la doctora Ortiz va a salir a decirles a los campesinos que son unos vagos como nos dijo a nosotros", declaró Ángela María Robledo, representante a la Cámara.

