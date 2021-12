Conversaciones de País con Federico Gutiérrez y David Barguil

Federico Gutiérrez y David Barguil fueron los invitados a esta nueva versión de las Conversaciones de País . Los precandidatos del Equipo por Colombia, conocido antes como coalición de la experiencia, expresan las ideas para ganar las elecciones y en qué se deben enfocar los esfuerzos para sacar adelante al país.

¿Cómo está el ánimo en las calles?

“Estamos en un momento muy coyuntural de la historia del país porque acabamos de salir de una pandemia, un año entero encerrados, se destruyeron empleos, negocios. Yo comparo la pandemia como una guerra, es lo más parecido, y hay mucha expectativa de la gente de poder salir adelante, de poder recuperar su negocio, de poder tener su empleo y hay que estar conectado con ese sentimiento. El mayor esfuerzo que nos corresponde en este nuevo momento que vivimos es superar un flagelo que es el problema mayor, 21 millones de pobres que nos deja la pandemia. Todos los esfuerzos deben enfocarse en sacar a esos compatriotas de la pobreza”, manifestó David Barguil, representante del partido Conservador.

Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín, señaló: “yo me mantengo en la calle y cuando hablo con la gente yo tengo algunos sentimientos que comparto y es que estamos mamados de la corrupción, que estamos mamados de la inseguridad, de la desigualdad. La mayoría de la gente ni está en la discusión política, está es en '¿cómo consigo un empleo?, ¿quién me garantiza la seguridad para salir tranquilo de mi casa?'. Y el tema de la educación superior, especialmente para nuestros jóvenes. La gente quiere oportunidades, de eso se habla en las calles".

¿Cómo trabajará el Equipo por Colombia?

Para el congresista Barguil, “lo que ha pasado en el Equipo por Colombia es que aquí hay personas con resultados, personas de distintas regiones, orígenes distintos, pero hay un lugar común, somos un equipo que ha estado en la calle y que ha dado luchas. Eso les da garantías a los ciudadanos para poder sacar adelante al país en medio de esta coyuntura”.

Reconoce, además, que hay incredulidad en la gente, y no solo en lo político: “también en la fuerza pública, en los empresarios, en los medios de comunicación y tenemos que recuperar esa confianza. Cuando se le presenta a una persona un equipo con calidades personales, académicas y con resultados probados, eso nos puede permitir que la confianza lleve a que miren hacia acá y que podamos presentar unos puntos en común que nos llevarán a enfrentar, uno, esa pobreza y desigualdad; dos, a dar la lucha por la seguridad; tres, lucha contra la corrupción. Y una obsesión que tenemos es el empleo de calidad, que va de la mano con el medioambiente”.

“Cuando planteamos el Equipo por Colombia, el nombre dice mucho, porque aquí estamos desprovistos de egos, de individualismos, yo por lo menos no tengo la obsesión de ser presidente. Yo quiero ser presidente y la gente es la que nos va a apoyar, pero el país hoy vive un momento muy importante y yo sí siento que está en peligro la democracia, siento que pueden existir algunos proyectos populistas autoritarios”, manifestó Gutiérrez.

Al señalar que la democracia está en riesgo, expresó que es “por todo, porque un país con el 42% de pobreza no es viable, porque los niveles de corrupción ponen en riesgo la democracia, porque tenemos un Estado débil que no garantiza ni la seguridad física ni jurídica y porque aparecen discursos populistas y autoritarios. Lo que yo siento es que es cuando nosotros hemos podido anteponer y decir que para nosotros es más importante el país que no unos simples deseos personales”.

“Si tú lo miras bien es una alianza desde las regiones porque la gente está cansada del centralismo, hay que llegar a lo más profundo de Colombia donde a veces no hay servicios, internet ni vías. Queremos poner al servicio la experiencia que tuvimos en nuestras regiones para que el país salga adelante”, añadió el exalcalde.

Complementó Barguil diciendo que “esas políticas que se dictan desde Bogotá, desde el centro, muchas veces no son las que las regiones le pueden dar a los problemas de la gente. Aquí tiene que haber un protagonismo de las regiones y todos los esfuerzos presupuestales, de políticas públicas, tienen que ir con ese enfoque de sacar a esos ciudadanos de la pobreza”.

¿Para sacar adelante las regiones les darían más autonomía o habría más coordinación?

“Yo recuerdo que cuando yo era alcalde de Medellín a veces llegaban funcionarios del Gobierno Nacional a decirme ‘vamos a hacer esto en Medellín’ y yo les decía 'no, venga que eso no es lo que hay que hacer en Medellín', por qué no nos preguntan a los que vivimos en Medellín, es algo de sentido común, por eso hay que estar en las regiones y en la calle”, indicó Fico.

Sobre el plan para las regiones detalló que “tenemos que pasar de un billón de presupuesto anual a tres billones anuales para llegar al campo, es que puede ser la despenda agrícola no solo para Colombia sino para el mundo, exportar nuestros productos, autoabastecernos, trabajar por el campesino”.

El senador Barguil también explicó uno de los proyectos en materia económica: “Las personas de estratos 1,2 y 3 que tengan deudas con el Estado, carteras que incluso son muy difíciles de recuperar, monten un emprendimiento por el valor de esa deuda y si lo montan, que su deuda con el Estado quede en ceros, que sea el Estado apalancando al ciudadano y empoderando a ese colombiano desde las regiones para que nos ayude a mover la economía”.

¿Cómo van a conectar sus propuestas con los jóvenes?

Para Federico Gutiérrez, “los jóvenes tienen todo el derecho en reclamar educación, no solo tener cobertura sino pertinencia y calidad. Solo 4 de cada 10 jóvenes que terminan el bachillerato tienen acceso garantizado a educación superior. Hay que avanzar en carreras profesionales, técnicas, tecnologías, formación laboral y garantizando inserción laboral. La única forma de sacar a la gente de la pobreza es que el país crezca en materia económica.

Continuando con el tema de la educación, David Barguil dijo que esta es una “herramienta transformadora para que millones de jóvenes puedan cumplir sus sueños”.

“ Petro propuso que iba a acabar la industria del petróleo y de la minería . Esa industria genera 23 billones de peso al año en regalías e impuestos. Ahí hay un cheque muy importante y lo que he dicho es usemos el 30% de esos recursos para la educación, para cubrir el déficit de las universidades públicas, infraestructura en los colegios y un fondo para formar de mejor manera a los maestros”, subrayó.

¿Cómo manejar el tema de la corrupción?

El precandidato Gutiérrez aseveró que “el impuesto más caro que pagan los más pobres es la corrupción y esto es un tema que puedes controlar a través de entidades, de buenas prácticas en contratación, pliegos tipos, pero esto es con hechos. Yo ya goberné una ciudad y siempre estuvimos en el primer puesto en índice de transparencia en términos de contratación”.

Agregó que “también es un tema de valores. Nosotros como papás tenemos una responsabilidad muy grande, de formar a nuestros hijos en amor y en disciplina y en valores. No creamos que todo se soluciona a través del tema de control".

¿Se sienten cómodo en el tema centro derecha?

Para Gutiérrez, “más que centro derecha, yo creo que no hay mejor ideología que el sentido común”. El tema lo complementó Barguil al afirmar que “la gente se cansó de estos debates que nos polarizan y nos separan. Se mataban hace décadas liberales y conservadores, hace poco estaban agarrados de las mechas santistas y uribistas, ahora nos quieren meter en el debate de la derecha y la izquierda. Metámonos ahora en los debates de los problemas del país".

¿Hay posibilidades de que entre el Centro Democrático a la coalición?

Reconoció el exalcalde Gutiérrez que “eso se ha hablado” y “lo que se ha dicho es ‘nosotros estamos los que estamos en este momento’, yo no pongo vetos porque aquí los únicos que no son bienvenidos son los corruptos y los violentos, pero el Centro Democrático acaba de definir apenas a su candidato, hay que darle tiempo al tiempo".

¿Cómo será el aporte al proceso de paz?

“Frente a eso hay un tema del que no se ha hablado, en Colombia hay 250 mil hectáreas de coca y un problema de seguridad enorme en los territorios. Esa droga no se ha ido solo afuera, está inundando los parques y colegios de Colombia. No son solo unos jíbaros en una esquina, eso es organizado y 250 mil hectáreas de coca con dólar a $4.000 tenemos a esas estructuras en bonanzas, comprando armas y reclutando jóvenes”, expresó David Barguil.

Federico Gutiérrez, para finalizar las Conversaciones de País, señaló: “hay que garantizar que alguien que entregó las armas tenga la garantía de que el Estado le va a cumplir para que no vuelva. Porque la mayoría de los jóvenes que entregaron las armas también son víctimas de las FARC porque fueron reclutados cuando eran niños. Vamos a exigirles a las FARC porque no han cumplido ni verdad, ni justicia, ni reparación.