Conversaciones de país con Paloma Valencia y Rafael Nieto Loaiza

Las Conversaciones de País que lleva a cabo Noticias Caracol de cara a las elecciones presidenciales del próximo año esta vez tuvieron a Paloma Valencia y Rafael Nieto Loaiza, precandidatos del Centro Democrático.

Este partido dará a conocer el 22 de noviembre quién será el representante que oficialmente buscará quedarse con la Presidencia de Colombia. Sobre esta experiencia el candidato Rafael Niego Loaiza manifiesta que “hemos venido todos por separado recorriendo el país, yo me he dedicado a la Colombia lejana, llegué anoche de Inírida. He estado en La Guajira, en Nariño, en Chocó, San Andrés, Putumayo”. Añadió que ha tenido conversaciones con “una Colombia que normalmente está por fuera del radar”.

Paloma Valencia considera este “un proceso interesante. Colombia es un país que tiene unos problemas que todos tenemos sobrediagnosticados y a veces uno se pregunta por qué no los solucionamos y qué es lo que pasa, se dice mucho del Estado paquidérmico, y uno no se pone a pensar quiénes son los paquidermos. Y es esa imposibilidad de que las cosas pasen. Colombia no necesita soluciones mágicas, necesita alguien que logre que el aparato se mueva y que logremos avanzar en unos temas a ver si destrabamos y la rueda rueda más fácil, es la sensación que le termina uno por crear”.

¿Cuál Estado es el que debe llegar a gobernar en Colombia?

“Este es un país de regiones y son muy distintas las unas de las otras. No se puede entender y gobernar desde Bogotá, hay que ir a las regiones a hablar con la gente allá. Oír cuáles son sus necesidades, sus expectativas, sus intereses y buscar soluciones concretas, pero hay unos grandes temas nacionales planteados sobre la mesa. El primero, el tema de la pobreza es el gran desafío en Colombia. Ahí tenemos que ser eficaces en la generación de riqueza y la creación de empleo, que es el mejor camino para resolver el problema. Dos, agua y alcantarillado. No deja de sorprenderme que casi un 40% de colombianos no tiene agua potable de manera permanente en sus hogares y un 10% no tiene agua potable nunca. El tercer gran problema es la inseguridad, es cada vez más agobiante, es un problema creciente, en las regiones está de la mano de la minería ilegal y el narcotráfico. La corrupción es un tema nacional, a donde va uno las quejas son constantes”, opina Rafael Nieto Loaiza.

Sobre el orden de prioridades para atender a Colombia, Paloma Valencia señala que “lo primero es recobrar la confianza de los colombianos en las instituciones para poder hacer transformaciones mucho más de fondo y por eso yo creo hoy que la pobreza clama. Cuando decimos que 42.5% de la población está en pobreza y que tenemos 7 millones y medio de colombianos en pobreza extrema yo creo que los colombianos no entendemos lo que significa. Me duele pensar que no hemos sido capaces de solucionar eso”.

La solución, plantea, es que “hagamos un plan Marshall a la colombiana: que se contrate a esa población que está desempleada, que está marginada y se construya con ellos lo que se necesita, las viviendas, los mejoramientos de vivienda, el agua potable, los acueductos, las escuelas. Yo creo que ninguna persona que gane la presidencia puede pasar de comprometerse de que en cuatro años acabemos la pobreza extrema, creo que eso tiene que lograrse y después hay que ir por una reforma a la estructura del Estado y de la Justicia”.

Sobre el tema de la corrupción, señala que “con una impunidad del 96% -quiere decir que- estás metiendo a 4 de cada 100 corruptos a la cárcel. Estás dejando de llevar justicia”.

¿Les resulta pesado cargar la marca del partido de Gobierno?

“Uno tiene la constante relación, en la conversación con los ciudadanos que están desilusionados con el Gobierno. Creo que el Gobierno lo ha hecho bien en algunos temas, en materia del COVID creo que su respuesta fue acertada, el programa de ingreso solidario, el subsidio a la nómina, la apuesta por energías alternativas. Pero en otros temas, paz, narcotráfico, seguridad, los resultados no lo favorecen. Al final, sobre todo para la gente del Centro Democrático, hay la sensación de que elegimos presidente, pero no tenemos gobierno y que el Gobierno no respondió adecuadamente a las expectativas de los votantes nuestros y es ahí en donde estamos sintiendo el mayor rechazo, dentro de la propia militancia. Muy probablemente para mayo del próximo año la situación sea algo distinta porque la economía de este año va a crecer por encima del 9%, va a ser uno de los pocos países de la región que va a tener a fines del 2021 una situación económica como la que tenía antes de la pandemia y creo que si al final este crecimiento jalona el empleo, la calificación del Gobierno debería ser distinta para el momento de las elecciones”, respondió Rafael Nieto Loaiza.

“Yo no creo que nosotros representemos la continuidad porque representamos continuidad en las ideas de la seguridad, de la defensa del sistema productivo y de la política social y esas ideas no pasan de moda. Lo que ha hecho muy difícil la política para nosotros es el antiuribismo, y quiero hablar de eso porque aquí la gente se clasifica como antiuribista y antiuribista es que ‘yo odio a Uribe y odio todo lo que tenga que ver con Uribe’, eso implica una serie de violencia física, psicológica, no solamente en las redes sociales, sino que uno lo siente en la estigmatización de ser uribista, una narrativa según la cual los uribistas somos los culpables de todo y que si uno acabara con el uribismo se solucionarían mágicamente los problemas de Colombia. Creo que eso sí ha enrarecido mucho el ambiente político”, señaló Paloma Valencia.

¿Se puede decir que hay una etapa que evoluciona del uribismo?

En el Gobierno Duque, según Loaiza, “hay una cierta línea de continuidad con Santos y es lo curioso porque no la reconoce Duque, no la reconocen quien está en la oposición y yo la veo con claridad. En materia de lucha contra el narcotráfico, el proceso de paz y en materia de seguridad este gobierno es más de lo mismo de Santos, aunque lo haga mejor. Ahora, que hay unas propuestas que son radicalmente distintas por parte nuestra, sin la menor duda. Yo tengo una en la línea del empleo refocalizando el gasto público en sectores que sean de uso intensivo de mano de obra, de infraestructura, vivienda y el campo reconociendo que es indispensable profundizar la descentralización, yo creo que hay que entregarles a los municipios el 20% del IVA, cambiar el sistema general de participaciones para hacerlo progresivo (…) hay 22 billones de pesos de regalías en el presupuesto 2021-2022, se han ejecutado 2.3 billones, quedan 19.7 billones pendientes, muchos más que lo que estaba buscando la reforma tributaria y están congelados y nadie accede a esos recursos, eso no puede pasar”.

Para ser aspirante a la Casa de Nariño como representante del Centro Democrático, Paloma Valencia tiene tres propuestas fundamentales, “todo dentro de la plataforma de la seguridad, la seguridad no es nada cuando tú la tienes. Nadie dice ‘hoy salí a la calle y nadie me atracó’. Cuando tú tienes la seguridad se siente totalmente natural, pero cuando no la tienes todos los demás derechos se te adelgazan. Si la gente tiene miedo, todo lo demás se pierde. La seguridad es la necesidad de un país. El otro día escuché al profesor Sergio Fajardo decir que uno no puede hablar de seguridad en Colombia”, ante eso, opina que “de lo que uno no puede hablar es de no resolver el problema de seguridad que es básico”.

Después de eso, señala la precandidata, “necesitamos una política que les dé oportunidades a la gente y arranca por el tema de la educación (…) necesitamos una reforma estructural que les permita a los jóvenes tener alternativas”.

¿Qué es lo que tiene la derecha para ofrecerle al país sobre la democracia?

“Hay un tema en Colombia de la estigmatización de las posiciones, de qué es izquierda y qué es derecha, a mí no me da pena decir que soy de derecha en algunas posiciones y de centro derecha en otras, pero creo que al final las ‘categorías’ en esos términos no reflejan adecuadamente lo que uno quiere decir. Lo mío es una apuesta y un compromiso con la democracia clásica, liberal, con el Estado de Derecho, con la apuesta de frenos y contrapesos, y que el Ejecutivo no lo controla todo, elecciones competidas, libertades, ahí hay una apuesta de fondo y eso es lo que tenemos que profundizar en Colombia, esa democracia. La apuesta de la izquierda radical colombiana es una pseudodemocracia, una democracia populista que en realidad no son democracia sino unos regímenes autoritarios escondidos con la etiqueta de la democracia”, indicó Nieto.

Ambos candidatos coincidieron en apoyar a quien gane la consulta interna y que es necesaria una coalición para llegar a la Presidencia.