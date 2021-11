Conversaciones de País: lo que proponen Juan Manuel Galán y Alejandro Gaviria para Colombia

Las Conversaciones de País con los precandidatos presidenciales esta vez tuvieron como invitados a Alejandro Gaviria , exministro de Salud, y a Juan Manuel Galán , quien está estrenando la personería del Nuevo Liberalismo, que costó “5 años de arduo trabajo y esfuerzo”, según señaló el propio hijo del desaparecido Luis Carlos Galán Sarmiento.

Este espacio de Noticias Caracol busca acercar los aspirantes con la ciudadanía para que conozcan un poco más de sus propuestas. Por esta razón Alejandra Villamizar, conductora del segmento, les consultó sobre las emociones que perciben en la gente de cara a las elecciones del próximo año.

“Hay indignación, hay rechazo a la política. A veces yo lo he llamado nihilismo, (dicen) ‘todos son corruptos, todos son iguales’. Hay un poco de indiferencia (…) pero también creo que hay esperanza. Nosotros tenemos la responsabilidad de generarle a Colombia una visión de futuro más optimista”, manifestó Alejandro Gaviria.

Juan Manuel Galán indicó que en las calles “lo que más impacta de Colombia es la informalidad. Ayer estaba en Valledupar y un señor de 85 vendiendo bolsas me dijo: ‘¿usted sí va con las ideas de su papá? ¿usted sí va a defender esas ideas’, y yo le dije que estoy en política es por eso, eso es lo que me anima, es lo que me motiva”.

“Esas son las emociones que uno percibe en la calle de la gente, pero también hay pesimismo, también hay incredulidad, también hay rabia, tristeza, desazón, pero creo que hay una luz de esperanza que uno puede tocar”, agregó.

A propósito del tema Luis Carlos Galán, se le preguntó a su hijo si no es muy pesado cargar el legado de su papá. Esto respondió: “Yo creo que es más lo que siento que me impulsa que lo que me pesa. Yo creo que el recuerdo y la memoria emocional que el Nuevo Liberalismo y que la lucha de Luis Carlos Galán, de Rodrigo Lara Bonilla, de los más de 50 miembros del Nuevo Liberalismo que los asesinaron, está viva en la memoria colectiva y eso es algo muy poderoso porque la política ante todo es emociones, que hay que canalizar en lo positivo”.

Abordado el tema de la relación del pasado en la política y la visión del futuro, Alejandro Gaviria señaló: “nosotros de alguna manera somos un puente entre ese pasado y ese futuro, hemos vivido la historia más dramática de Colombia, la que marcó nuestra generación y ha marcado nuestras vidas, que es la historia del narcotráfico: cómo transformó nuestras sociedad, trastocó los valores y corrompió la política y de alguna manera eso sigue gravitando sobre la economía, la sociedad y la política colombiana. Juntos tenemos la responsabilidad de dejar atrás ese pasado y tener un futuro distinto”.

El exministro se refirió a su eslogan, ‘Colombia tiene futuro’: “esa frase surgió como rector de la universidad, con estudiantes que todos los meses me decían que se querían ir del país”.

Juan Manuel Galán de nuevo tomó la palabra para denunciar que “la política colombiana y está totalmente cerrada y capturada por mafias clientelistas y clanes familiares regionales que se roban descaradamente el presupuesto para la gente que lo necesita para poder surgir. Por ejemplo, en el Cesar, el clan Géneco apoderado totalmente de la política, de la contratación, de la burocracia, y la gente totalmente subyugada y queriendo liberarse de esa politiquería”.

¿Ustedes se van a poder unir?

“Yo creo que podemos construir procesos de conversación, como dice el titular de este espacio en donde hemos iniciado esa conversación y en donde hemos construido criterios para esas aproximaciones. La unión de fuerzas en Colombia no debe darse solo para trámite electoral, esto tiene que ser con vocación de permanencia y trascendencia, en eso estamos en el Nuevo Liberalismo”, respondió Galán.

“Yo iría un poco más allá, no es que podamos unirnos, yo creo que tenemos una obligación, tenemos que encontrar -no tenemos otra alternativa- caminos de encuentro, o si no Colombia va a caer en lo mismo (…) otro de los sentimientos de la gente es que la gente está mamada con la política, la gente está mamada con que el debate política en Colombia sea que un candidato presidencial quiere expropiarle la finca a otro líder político, eso no va a producir nada, y si no nos encontramos (…) si no nos juntamos, ya sabemos cuál va a ser el resultado”, consideró Gaviria.

¿Cuáles son sus prioridades?

Alejandro Gaviria habló de reformas para priorizar tres temas, empezando por la generación de oportunidades tanto de empleo como de educación. La seguridad sería el segundo de los pilares de su gestión y el tercero, la lucha contra la corrupción.

“Eso requiere un conjunto de reformas”, recalcó.

“La reforma más importante para lograr todas esas reformas que dice Alejandro”, para Galán, “es la reforma política”. Como prioridad para el candidato del Nuevo Liberalismo está “acabar con los cupos indicativos y las partidas globales que es de donde sale la plata en efectivo con la cual hay esa relación perversa entre contratistas y políticos, y esos contratistas financien las campañas de los congresistas para que después se les devuelvan en contratos lo que dio. De ahí también sale el efectivo con el que compran votos”.

Un tema polémico propuesto por Juan Manuel Galán es el de acabar con la Procuraduría, pues “nos cuesta más de 500 mil millones de pesos a los colombianos al año. ¿Qué hace la Procuraduría? ¿qué resultados ha ofrecido en materia anticorrupción?”, cuestionó.

¿Qué hacer para tener una mirada más enfocadas en las regiones?

“Colombia ha tenido este esquema, por muchos años, de centro periferia demasiado centralista y uno habla con las regiones, ellos están construyendo sus propias historias de desarrollo. Lo que hay que hacer es entenderlas, acompañarlas, escuchar y ver cuáles son las inversiones claves del Gobierno nacional para que esas formas distintas de desarrollo sean realidad”, indicó Alejandro Gaviria.

Para Galán “hay que buscar que las regiones sean soberanas desde el punto de vista tributario (…) poder actualizar el Catastro, eso sería una fuente de recursos propios para que las regiones también tengan la capacidad de definir su destino y reorientar sus inversiones”.

Al finalizar, agregó que “una reforma que yo quisiera hacer es que la plata de educación se pase directamente de la nación para inversión a las comunidades educativas para hacer realidad el PEI, el Proyecto Educativo Institucional. Cada colegio en Colombia tiene que tener un PEI, pero es letra muerta, porque no tienen cómo financiarse”.

Gaviria adhirió al tema señalando que “antes que eso hay un desafío, y es que Colombia tiene una gran pasividad de la sociedad, la peor crisis educativa en 30 o 40 años, producto de la pandemia y producto de que hemos sido uno de los países que más tuvo cerrada la educación presencial”.

¿Qué piensan del Gobierno de Iván Duque?

