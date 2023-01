Coronel responsable de masacre de Jamundí busca que la JEP lo acepte

Para ayudar a narcos, Bayron Carvajal fue responsable de la muerte de 10 policías y un informante en 2006. Familias piden a la justicia especial no aceptarlo.

La Jurisdicción Especial para la Paz se apresta a resolver en los próximos días un caso que genera roncha. Con el mayor hermetismo, la sala de definición de situaciones jurídicas evalúa si acepta o no la postulación a la JEP del coronel Bayron Carvajal Osorio.

Su nombre pasó a la historia de la infamia tras constatarse su responsabilidad en un crimen que causó escozor en Colombia: la masacre de Jamundí, en mayo de 2006, en la que fueron asesinados por miembros del Ejército 10 policías de la Dijín y un informante que estaban en un operativo contra el narcotráfico en el Valle.

La justicia documentó múltiples maniobras del coronel Carvajal para burlar su responsabilidad en la masacre. Primero, falsificó una orden de operaciones para justificar el movimiento del batallón de alta montaña que abrió fuego indiscriminado contra los policías, cuyas insignias estaban perfectamente a la vista.

También se probó que Carvajal no acató la orden de sus superiores de suspender el fuego mucho antes de que se produjeran las 11 muertes. Para las víctimas de este crimen, la sevicia de Carvajal salta a la vista.

Y aquí está la almendra de la discusión, ¿qué tiene que ver una vuelta para favorecer a la mafia con el conflicto? Esa es la pregunta y la molestia de todos los familiares de los asesinados en esa incursión de mayo de 2006. Temen que de ser aceptado por la JEP, el verdugo de su padre vuelva a la libertad y a sus andanzas.

Por los hechos de Jamundí, el coronel Bayron Carvajal fue condenado a 54 años de cárcel por un juez de Cali en mayo de 2008.

Inexplicablemente, dos años después, el Tribunal Superior de Cali rebajó esa pena a 29 años y aunque la Corte Suprema de Justicia por asuntos procesales no pudo imponer de nuevo la primera pena, sí reprochó ácidamente la rebaja concedida.

Pero no es la única sentencia. El 4 de mayo de 2016, Carvajal fue condenado por ocultar el hallazgo de 13 kilos de cocaína en un operativo militar.

La droga fue decomisada en Jamundí y, por órdenes suyas, desaparecida y no reportada a las autoridades. Y, como si fuera poco, tiene otra sentencia por haber recibido de forma irregular un vehículo en La Guajira.

“Por eso queremos hacerle el llamado a la Justicia Especial de Paz que tenga en cuenta el dolor de estas 10 familias y que no es justo pues que no pague la totalidad de su condena. El caso de Jamundí de la muerte de los 10 miembros de la Dijín y el civil no tienen nada que ver con el conflicto armado”, dice el hermano del subintendente William Rodríguez (Q. E. P. D)

Noticias Caracol conoció que desde junio de 2017 el coronel Bayron Carvajal se sometió a la JEP. Hoy, esa jurisdicción estudia su caso para decidir si lo acepta o no.

De hacerlo, el coronel recibiría el beneficio de la libertad condicionada. A pesar de comprometerse a decir la verdad y a reparar a las víctimas, éstas no le creen; lo tildan de mafioso puro y aseguran que sus crímenes, a pesar de su uniforme, no se relacionan con el conflicto.

Mientras la JEP estudia el caso, fuentes cercanas al alto tribunal le dijeron a este noticiero que resulta imposible la asociación de estos delitos de Carvajal con la guerra en Colombia.

Por ahora, las víctimas y Carvajal aguardan expectantes.