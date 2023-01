Corte Constitucional tumbó ley de financiamiento a partir de 2020

Por votación de 6 a 3, los magistrados consideraron que no se surtieron todos los trámites correspondientes durante su paso en el Congreso.

Los efectos, aclaró el alto tribunal, se verán a partir de 2020. El fallo consideró la necesidad de modular los efectos.

Publicidad

Como lo explicó la presidenta de la Corte Constitucional, Gloria Stella Ortiz, la declaración de la inexequibilidad simple crearía un efecto y esto podría impactar las finanzas del Estado.

Según Ortiz, al retrasar estos efectos el Ejecutivo y el Legislativo tendrían el tiempo para tomar las medidas necesarias.

“La sala plena concluyó que asiste razón a los demandantes, en la medida en que la proposición con la que finalizó el debate en la plenaria de la Cámara de Representantes se planteó de manera incompleta, dado que no incluyó el texto sometido a consideración de los representantes y no cumplió con la publicidad necesaria para que el Legislador emitiera su consentimiento en la aprobación de una ley de alto contenido tributario, que requiere amplias garantías democráticas, en aplicación de los principios de literalidad y que no hay tributo sin representación”, dice el fallo.