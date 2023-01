Corte Interamericana de DD. HH. no acepta medidas cautelares pedidas por Petro

El organismo consideró que la curul del senador no está en riesgo y por eso desestimó su pedido.

"Aún si se determinara la responsabilidad fiscal del señor Gustavo Petro Urrego, o eventualmente no prosperaran apelaciones o acciones contra las decisiones dictadas por la Contraloría, ello no generaría su destitución o la pérdida de su curul", aseguró la IDH.

Gustavo Petro había pedido las medidas cautelares en el marco de las multas que la Contraloría General le impuso por el caso del esquema de aseo cuando era alcalde de Bogotá.

El valor de estas sanciones supera los doscientos mil millones de pesos.

Aunque su defensa había argumentado que, debido a esas multas, su curul en Senado estaba en riesgo, la Corte Interamericana dejó claro que “por el momento, no ha sido demostrada la configuración de los elementos de extrema gravedad y urgencia que permitirían considerar la necesidad de ordenar medidas provisionales”.

En contexto:

Contraloría de Bogotá dejó en firme millonarias multas a Gustavo Petro por esquema de basuras