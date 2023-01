Corte Penal Internacional insta a Duque a que firme la ley estatutaria de la JEP

James Stewart, vicefiscal de ese tribunal, considera que de no firmarse tendrían que entrar a considerar las implicaciones.

Este miércoles, la Justicia Especial para la Paz (JEP) dio a conocer el pronunciamiento de la CPI luego de que el gobierno confirmara que está considerando objetar, o no, la ley estatutaria de ese tribunal.

“Es importante que la JEP tenga un marco legal definido cuando está pendiente la sanción presidencial de la ley estatutaria de la jurisdicción”, dice el comunicado emitido por el tribunal especial.

“La CPI está haciendo un examen preliminar del caso colombiano y ha seguido de manera permanente las daciones del Estado colombiano para que estos crímenes no quedan en la impunidad”, añade.

La ley estatutaria permite el funcionamiento de la JEP, tribunal creado en el marco del proceso de paz para juzgar y buscar la verdad de los crímenes cometidos durante el conflicto.

“Notamos ciertas preocupaciones planteadas recientemente por el fiscal general de la Nación, por ejemplo, respecto a la importancia de llevar a los autores directos a rendir cuentas. En ese sentido, es nuestro deseo que la Fiscalía y la JEP puedan establecer conjuntamente una distribución eficiente del trabajo y sinergias”, dice la misiva refiriéndose a las palabras de Stewart quien, además, advierte que “de no ser el caso, esto podría constituir un revés y tendríamos que considerar sus implicaciones”.

En contexto:

Gobierno sí está evaluando objetar algunos artículos de ley estatutaria de la JEP Además:

¿Por qué Néstor Humberto Martínez pide que se objete la ley estatutaria de la JEP?