Corte Suprema de Justicia reconoce que interceptó por error el teléfono de Álvaro Uribe

El órgano afirma que, no obstante, usará la información en el proceso que adelanta contra el senador por supuesta manipulación de testigos.

La alta corte explicó que “la línea fue sometida a labores de control y monitoreo telemático (…) respecto del representante a la Cámara por la circunscripción electoral del Chocó Nilton Córdoba Manyoma”. En resumen, la interceptación no iba dirigida al senador Uribe.

Ante los hechos, el expresidente colombiano emitió el siguiente comunicado:

“Que me intercepten por error o en cumplimiento de deberes legales no me incomoda, yo soy una persona con responsabilidades públicas.

Si esa interceptación por error llevó a que me escucharan temas relevantes para investigarme, esos temas no debieron sorprender a la Corte porque he expresado reiteradamente mi decisión de buscar pruebas sobre mi honorabilidad y de desmontar cusaciones falaces.

Por qué me comunicaron el proceso con un llamamiento a indagatoria, soportada en una argumentación destructora de mi reputación, por qué no me permitieron una versión libre o una declaración en investigación preliminar. Además, los magistrados y los ciudadanos que han escuchado y que ojalá escuchen todas las interceptaciones, sabrán que he procedido con toda firmeza para recaudar pruebas en favor de mi honra sin violar la ley.

Un designio de mi vida es derrotar la infamia con la cual han afectado, especialmente ante las nuevas generaciones, mi largo trabajo de servicio público, que siempre he adelantado con devoción patriótica.”

