Corte Suprema tiene cinco días para responder solicitud de Álvaro Uribe

El tribunal definirá si envía ese proceso a la justicia ordinaria. Para responder esa petición, radicada a raíz de la renuncia de Uribe al Senado, los magistrados tienen un plazo constitucional de cinco días.

El argumento central para pedir el cambio de juez es que el origen del proceso no fue un debate de control del senador Iván Cepeda.

“Nada tiene que ver una denuncia presentada en el 2012, cuando el presidente Uribe no era senador, era un simple particular, ni tampoco un debate que le hizo el senador Cepeda a él, no fue él el que lo promovió, en el año 2014”, dijo la defensa del exmandatario, Jaime Granados.

Es decir, el debate jurídico es si los delitos que habría cometido el exsenador tienen o no relación con su función como congresista.

"En el evento de que estas acciones de la defensa no prosperen y no se radique el proceso en la Fiscalía General de la Nación es necesario presentar una tutela por violación de los derechos fundamentales al debido proceso, al juez natural y sobre todo al derecho a la defensa", consideró el abogado Ulises Durán Porto sobre el caso.

Granados, por su parte, explicó que su cliente no ha perdido su fuero para los actos que hizo como presidente de Colombia y aclaró qué pasará con los otros procesos que tiene en la Corte Suprema: "una similar petición deberá hacerse en cada caso porque no es automático para todos los casos, debe estar justificado caso a caso".

La expectativa ahora está en quién tomará las riendas del uribismo en el Congreso, cuando se discutirá una reforma a la justicia, a la salud y el presupuesto general de la Nación, entre otros temas.

"Hay Centro Democrático para largo y hemos cogido las banderas de Álvaro Uribe Vélez para presentarle al país soluciones sin agresiones, para unir al país a través de un referendo y para que la justicia se despolitice", aseveró Edward Rodríguez, representante del Centro Democrático.

Entretanto, la bancada creó un comité para trazar su estrategia sin Uribe en el Congreso.

Está integrado por Óscar Iván Zuluaga, Tomás Uribe, el senador Ernesto Macías, la directora del partido Nubia Stella Martínez y los voceros en Cámara y Senado.