Coviandes sería sancionada por 150.000 millones por caída del puente Chirajara y cierres viales

El anuncio fue realizado por el gerente de la ANI durante la audiencia pública en la que se le pidió respuestas al concesionario por la situación de la vía al llano.

Una audiencia pública en el Congreso fue el espacio escogido para que Coviandes, consorcio a cargo de la vía al llano, respondiera por los contantes cierres de este importante tramo que conecta a Bogotá con Villavicencio y por la caída del puente Chirajara.

Para los citantes de la sesión, Coviandes tendría que asumir el mantenimiento y adecuación de la vía para mitigar los efectos de los derrumbes. "Son sectores de inestabilidad geológica que ya previamente conocía el concesionario y hoy no se han hecho las obras de estabilización de la ladera, es decir, vamos a seguir dependiendo del clima para viajar a Villavicencio y Bogotá”, dijo el representante liberal Alejandro Vega.

Sin embargo, Alberto Mariño, gerente del concesionario aseguró que “no pueden reemplazar el Estado” y que se hace necesario el trabajo de manera conjunta.

Tras el debate, Louis Kleyn, gerente de la ANI, anunció que el responsable de la vía Bogotá-Villavicencio será sancionado tanto por la caída del puente Chirajara como por los cierres viales: "La sanción son aproximadamente 150.000-160.000 millones, pero, de esas, un pedazo, 90.000 millones, es lo que equivale al costo del puente. Sobre esa no tenemos discusión obviamente, el concesionario reconoce que el Puente se cayó por culpa de ellos".

Sobre la estructura colapsada, Mariño reconoció la responsabilidad de la concesión y reiteró el compromiso de este para la reconstrucción del puente sin que el Estado ponga un solo peso. Sin embargo, manifestó que aún no hay fecha de inicio para la construcción.