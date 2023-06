Crisis por Laura Sarabia y Benedetti: "No le sirve a Petro tener un escándalo de estas proporciones"

Preocupa a nivel nacional la crisis que golpea al gobierno del presidente Gustavo Petro debido al escándalo que involucra a Laura Sarabia, jefa del gabinete, y Armando Benedetti, embajador en Venezuela.



“Lo que veo es que cuando un gobierno empieza a operar en una democracia como la nuestra, tiene que tener armonía en todos los poderes y cuando usted comienza a mirar esto, lo que se da cuenta es que hay un desbarajuste en el Congreso, hay unas peleas con las cortes y con el Consejo de Estado, no hay una cohesión al interior del gobierno y el nuevo gabinete parece que todavía no comienza a caminar por la senda que debería hacerlo y eso me parece que no le sirve al gobierno tener además de eso un escándalo de estas proporciones, que todavía nadie concluye y nadie termina de resolverlo en lo político y tampoco en lo jurídico”, explicó en Noticias Caracol el analista político Pedro Viveros.

De otro lado, parece que hay un camino de piedras para el tema de las reformas del gobierno.

“Primero, a mí me llamó la atención algo y es la demora en una comisión de la Cámara de Representantes de cuatro meses para pasar en primer debate la reforma a la salud, eso quiere decir que al interior del Congreso no hay una suficiente armonía para poder pasar por medio de la coalición del gobierno los proyectos que el presidente tiene y eso, por supuesto, se evidencia en lo que ocurrió el día de ayer y lo que pareciera va a ocurrir hoy donde no se logra el quorum para que se comience el debate de otras reformas”, indicó el analista.

En ese sentido, según Viveros, “esas implicaciones, sin duda, tienen dos aspectos: primero, que al interior del Congreso no está una cohesión de esa coalición y, el otro lado, se acercan unas elecciones regionales donde, sin duda, los parlamentarios deben tener muchas inquietudes, sobre todo en materia de opinión publica en sus regiones”.

Publicidad

Señala también el analista que en ocasiones pareciera que al interior del propio Pacto Histórico no hay una cohesión.

“Sin duda, es que es un río muy grande y ese ruido puede también tener implicaciones en el Congreso, pero la palabra que a mí me resulta más apropiada es cómo se consolida la gobernabilidad en este país en este momento por parte del gobierno del presidente Petro, porque a veces pareciera que al interior del propio Pacto Histórico no hay una cohesión, ya están pidiendo la salida de dos funcionarios que ambos son del Pacto Histórico y con un compromiso muy grande con el presidente. Esa división afecta, sin duda, la libre armonía y la consolidación de una gobernabilidad, que es esa estabilidad entre todos los actores del Estado”, señaló Viveros.

El analista además se refirió de lo que viene para las elecciones regionales, teniendo en cuenta que es un tema al que seguramente le apostará con fuerza el Pacto Histórico.

Publicidad

“Yo veo que hay mucho ruido alrededor del petrismo y el antipetrismo, eso me parece a mí que puede ser un camino que puede terminar digamos calando dentro de las regiones. Me parece que cuando uno ve las diferentes encuestas y los diferentes movimientos políticos en las regiones, ese puede ser un parteaguas del gobierno del presidente Petro si no logra encontrar la cohesión y lo que los académicos llaman gobernabilidad cierta y real en el país”, puntualizó.