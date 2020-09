Critican a mindefensa por “hacerle conejo a la justicia” con pedida de perdón y exigen su renuncia

Una fuerte controversia causó el pronunciamiento del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, a propósito del pedido de perdón que la Corte Suprema le ordenó por los excesos de la fuerza pública. El funcionario dijo que lo había hecho el 11 de septiembre pasado. Juristas y políticos se pronunciaron.

Para el abogado Francisco Bernate, así no se da cumplimiento a lo ordenado por la Corte.

“Es absurdo señalar que el 11 de septiembre le pidió perdón cuando la orden es del 23 de septiembre. El perdón debe ser posterior al 23 de septiembre y en los términos muy precisos que indicó la Corte Suprema de Justicia”, explicó.

El constitucionalista Juan Manuel Charry expresó que “lo mejor hubiera sido que las hubiera reiterado. Lo cierto es que se expidieron, pero se expidieron con anticipación a la orden de tutela; quedará por establecer si el juez queda satisfecho con ella o si quiere que se haga dentro del término en que se estableció en la providencia”.

En su fallo, la Corte precisa las razones por las cuales el ministro Holmes Trujillo debía presentar esas disculpas , incluyendo la fecha de los hechos.

Por tanto, el exmagistrado José Gregorio Hernández consideró que “no son las mismas personas, no son las mismas órdenes, no es el mismo tiempo de su cumplimiento”.

Sin embargo, para Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema, el pronunciamiento de hoy sí da cumplimiento al fallo.

Ahora hay dos caminos: que los 49 demandantes presenten lo que se conoce como incidente de desacato, al considerar que el ministro no cumplió con lo establecido por la Corte. O que el alto tribunal, haciendo un seguimiento de sus directrices, determine si acató su orden.

Reacciones políticas

En el Congreso de la República, la polémica por el pronunciamiento está al rojo vivo.

“A Carlos Holmes hay que hacerle la moción de censura y tiene que irse para la cárcel porque él no ha reconocido la gravedad del asunto, no ha pedido perdón y no ha contado toda la verdad”, señaló Armando Benedetti, senador del Partido de la U.

Iván Cepeda, del Polo Democrático, dijo que “el ministro Holmes Trujillo ha asumido una actitud desafiante y sediciosa frente a la justicia. Esos son motivos claros para que deje su cargo”.

El senador liberal Guillermo García Realpe cuestionó: “Cómo le vamos a exigir a sus subalternos cumplimiento de la ley ante esta salida de su jefe”.

Hasta al presidente del Concejo de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció.

“Negar los abusos de miembros de la fuerza pública abre la puerta a nuevos abusos. Pedir perdón en genérico por ‘cualquier violación a la ley’ es lo mismo que nada. Esa actitud negacionista y arrogante del gobierno está llevándose por delante la legitimidad de las Fuerzas Armadas”, opinó.

Aunque la bancada de gobierno respaldó al ministro de Defensa, algunas voces, como la de María del Rosario Guerra, expresaron que “hay que pedir perdón, el perdón no le hace daño a nadie”.

Ya se prepara un debate de moción de censura contra el ministro de Defensa.