Critican a mininterior tras decir que retención de policías en Caquetá fue un "cerco humanitario"

El ministro de Interior, Alfonso Prada, es quien lidera la representación del Gobierno nacional en San Vicente del Caguán, Caquetá, luego de los desmanes que se registraron en la vereda Los Pozos, donde se presentaron enfrentamientos entre campesinos y la fuerza pública que dejaron un policía y un civil muertos. Asimismo, casi 80 uniformados de la Policía fueron retenidos contra su voluntad.

En medio de las conversaciones con los manifestantes, el ministro Alfonso Prada dijo que lo sucedido con los policías en el sector no fue un secuestro, sino un "cerco humanitario".

“Yo quisiera defender ante el país y ante la opinión pública que aquí hubo efectivamente, como ocurre en muchas partes del país, una movilización social de campesinos, esa movilización social de campesinos, esa movilización de campesinos hizo un cerco humanitario que impidió la movilidad de unos miembros de la institución policial y de la empresa. Y nosotros le damos mucho valor a la palabra que se expresa en ese documento, es que ustedes intentaron, claramente, evitar confrontación y proteger incluso la vida de quienes estaban en ese momento”, declaró el ministro Prada.

Estas palabras han generado diferentes reacciones en varios sectores que rechazan esa calificación. Por lo tanto, piden la rectificación de sus palabras y el respeto por la fuerza pública.

“Primero, fue la privación de la libertad de estos policías, lo cual, sin pretender uno reemplazar la justicia, se acerca mucho más a un secuestro que aún cerco humanitario, que es una figura que no conocíamos. En segundo lugar, la muerte del policía y también la muerte del campesino, luego todo esto fue en un entorno de violencia”, afirmó el senador Humberto de la Calle.

Entretanto, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal le respondió al ministro indicando que “no relativice los actos delictivos” que vieron los colombianos.

“Degollar un policía no es un acto distinto a barbarie. No convierta lo que todos vimos en acciones humanitarias, no fue un cerco humanitario, fue una asonada y un secuestro”, agregó Cabal.

“Lo que ocurrió con los policías donde una serie de guardias campesinos rodean esos policías, eso tiene un nombre claro y se llama retención ilegal de personas, el concepto de cerco humanitario se ha utilizado para evitar enfrentamientos entre dos grupos y lo ha utilizado por ejemplo también con la guardia indígena, que tiene un reconocimiento como autoridad, pero en este caso no es así y difícilmente se le puede llamar cerco humanitario”, declaró el congresista Ariel Ávila.

Por el momento, el ministro del Interior no se ha pronunciado ante esta controversia.