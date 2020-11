“Se acuesta liberal, amanece uribista y anochece petrista”: le llueven críticas a Armando Benedetti

El senador Armando Benedetti -quien militó en el Partido Liberal, hizo parte del uribismo y del santismo- protagonizó la noticia política del día al anunciar que llega a la Colombia Humana de Gustavo Petro.

¿Cómo entender ese cambio?

Armando Benedetti: “Yo nunca he sido de derecha y nunca he dicho que fui de derecha. Yo sí estuve en el Centro Democrático, pero en el Centro Democrático por lo menos pude defender siempre mis ideas, que están intactas en lo que tiene que ver con dosis mínimas, eutanasia o derechos para LGTBI. Todo esto que le estoy diciendo que yo defiendo cabe en la Colombia Humana, por eso me voy para allá”.

¿Usted es de izquierda?

Armando Benedetti: Esto ya no es de izquierda. Fidel Castro fusílala a todo el que fuera homosexual o drogadicto o alcohólico. Esas ideas ya no son de izquierda, son ideas progresistas, en las cuales yo estoy.

Usted dijo que había renunciado al Partido de la U y la resolución de esa colectividad dice que fue expulsado, ¿le mintió al país?

Armando Benedetti: Yo no le he mentido al país. Cuando yo anuncio mi retirada del partido, yo no alcancé a poner la carta y me expulsaron, me expulsaron, que a la larga me sirve mucho más.

¿No será que está buscando la Alcaldía de barranquilla, respaldado por Petro?

Armando Benedetti: Yo daría la vida, lo que tengo, si dentro de la ley y la ética pudiera ser alcalde de Barranquilla, pero no se me ha pasado por la cabeza.

Entretanto, muchos congresistas criticaron el cambio de Benedetti.

“Hay algunos congresistas que deben volver al circo porque se la pasan saltando de lado a lado, irrespetando las ideas y a los colombianos”, señaló Ciro Ramírez, senador del Centro Democrático.

Fabio Arroyave, representante a la Cámara del Partido Liberal, opinó: “Cuando uno se acuesta siendo liberal, amanece siendo uribista y anochece siendo petrista, como el senador Benedetti, tiene falencias de dulce amor y necesita un doctor”.

