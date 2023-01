Críticas a Claudia López por su ausencia en foro sobre educación con candidatos a Alcaldía de Bogotá

“Nos llaman a decirnos que, por consejo de sus estrategas, no se hacía presente”, aseguró uno de los organizadores.

Miguel Uribe y Carlos Fernando Galán, quienes sí asistieron, también cuestionaron a la candidata de Alianza Verde.

“La ciudad quiere una campaña donde la competencia sea de ideas y propuestas, no de ataques. Estos son los escenarios para plantear ideas”, señaló Carlos Fernando Galán.

Por su parte, Miguel Uribe afirmó: “hay que venir a dar la cara, hay que venir a los debates. Yo creo que uno no puede ir solamente donde le conviene”.

Desde la oficina de Claudia López sostuvieron que ella se había excusado con anterioridad.