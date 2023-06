Críticas a discurso de Gustavo Petro: “No ha podido gobernar porque está confundido”

Durante las marchas de respaldo a las reformas del gobierno, el presidente Gustavo Petro arremetió contra los opositores de su gestión, contra la prensa y hasta lanzó también advertencias a sus ministros. El mandatario colombiano incluso comparó su situación con la del expresidente Pedro Castillo.

“Una vez tumben las reformas, piensan -si el gobierno está aislado- destruirlo en la comisión de acusaciones para hacer exactamente lo mismo que se hizo en el Perú, es decir, llevar al presidente a la cárcel. Se llama eso un golpe blando, un golpe de Estado”, afirmó.

Frente a esto, el exministro Juan Camilo Restrepo sostuvo que “eso no es exacto ni es correcto. Lo que aconteció en el Perú es que el expresidente Castillo anunció que iba a gobernar por fuera de la legalidad con decretos, con fuerza de ley y cerrando el Congreso; eso no lo permite la Constitución colombiana ni la institucionalidad de nuestro país. Quien intentó dar un golpe blando fue Castillo y solo Castillo. Por eso es bueno hacerle claridad a la opinión pública, hacerle ver con claridad que aquí no se está fraguando un golpe blando, sino que el discurso de Petro envuelve una equivocación grave de lo que acontecido en el vecino país”.



Medios de comunicación

Según Gustavo Petro, en Colombia “hemos visto una prensa que odia a la vicepresidenta por su color de piel. El pueblo colombiano quiere una Colombia que retroceda a la esclavitud y que se odie a la gente solo porque tiene la piel negra”.

Asimismo, afirmó que le “sacaron unas encuestas mentirosas, sepan que el gobierno sabe que las encuestas son mentirosas, las encuestas de verdad nos dicen que aún somos la mayoría popular de Colombia”.

El analista e historiador Juan Carlos Flórez habló de lo que pasa en otros países con ese tipo de ataques a los medios. “En la dictadura de Nicaragua todo medio ha sido cerrado porque al dictador no le gusta nada que no sean los aplausos. En Cuba no existe prensa libre porque a la dictadura cubana solo le interesan los aplausos. En la Venezuela de Maduro no existe prensa libre porque a esa dictadura solo le interesan los aplausos. A mí me gustan más los líderes democráticos, bien sean de izquierda, de centro o de derecha, entonces creo que es un mal camino señalar todo el tiempo que cualquier crítica que se haga del Gobierno en sus diversas instancias es porque hay un complot. Benedetti no es un complot de la prensa, no es un complot de la oposición”.

“Y voy a dar un ejemplo: tan amigo era el señor Benedetti del señor presidente Gustavo Petro que el canciller Álvaro Leyva no se atrevió a sancionarlo, cuando sabía que el señor Benedetti se largaba cuando le daba la gana de Caracas”, añadió.

Advertencia a ministros

“Todo ministro o ministra debe obedecer el mandato popular. Ministro o ministra que no haga caso se va”, expresó Gustavo Petro en su discurso.

Tras estas palabras, Juan Luis Mejía, exrector de la EAFIT, consideró que “estamos ante una forma inédita de gobernar en Colombia, es una combinación entre el caudillismo del siglo XX, donde el escenario era un balcón o una tarima, sumado a una forma postmoderna de comunicación a través de los medios masivos como es el Twitter. Estas formas de comunicación, si bien son efectivas, tienen un gran problema y es que se habla pero no se escucha, y en los momentos difíciles de la nación es el momento de escuchar. Por eso en la Constitución, cuando se habla de la palabra gobierno, se habla no solamente de presidente, sino de todos los ministros y de los jefes de planeación, etcétera, ese es el gobierno”.

Por ello cree “complicado que en el mismo discurso se amenace a los ministros, a los que forman el gobierno, con quien no esté de acuerdo se va, esa no es una forma correcta de armar a un equipo porque el mandatario estará sujeto siempre a que las voces sean de apoyo”.

El pastor Édgar Castaño, presidente de Cedecol (Confederación Evangélica de Colombia), estima que en el mensaje del mandatario, “a pesar de que él hace mucho énfasis en la democracia, se ve la dominancia del gobernante al amenazar a su gabinete, que al que no haga caso, el que no obedezca, entonces se irá del gobierno”.

“Creo que cuando uno es un buen gobernante tiene muchos seguidores y en realidad la marcha no demostró que Colombia, que la sociedad, está de acuerdo con las últimas decisiones del presidente Petro. Es una lástima porque el país necesita unidad y el presidente Petro lo sabe y por eso está haciendo énfasis en que no se sabotee, no se dañe la democracia. Creo que la democracia de Colombia es fuerte, pero lo que estoy viendo es que el presidente Petro no ha podido gobernar porque está enredado, porque está confundido”, precisó el religioso.

Entre tanto, Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, instó a los colombianos a que “ante semejantes problemas que tenemos en estos instantes, ante el reto por ejemplo de la sostenibilidad, de la superación de la pobreza, de la atención a las víctimas del conflicto armado, de la atención a los vulnerables, la solución inteligente es la de generar unión y consenso, por eso hacemos una invitación a todos en Colombia a que busquemos a hacer nuestro mejor esfuerzo para lograr tener una sociedad mejor ahora y siempre”.