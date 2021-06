"Es intervención grosera en política": críticas a Juan Carlos Pinzón por declaraciones sobre Petro

A pocos días de viajar a Estados Unidos como nuevo embajador de Colombia, Juan Carlos Pinzón se destapó para hablar de política.

En dialogo con Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol , hizo varias recomendaciones de cara a las elecciones presidenciales. Sus declaraciones levantaron polémica.

Juan Roberto Vargas: Voy a tratar de picarle le lengua a ver si me habla de política. ¿Cómo ve el escenario electoral en Colombia, cómo lo deja?

Juan Carlos Pinzón: Yo tal vez si le diría a Colombia, recomendaría, con prudencia, porque el voto es una cosa muy personal y a los ciudadanos hay que respetarles eso, yo les diría a los colombianos que deberían buscar primero personas de peso, con sentido patriótico, con experiencia, con maniobra política, que sean capaces de integrar a muchos sectores, que sean capaces de liderar y definitivamente no deberían buscar a un candidato o a un tipo de candidatos que hablen de destrucción, que hablen de afectar los derechos de los demás, que de alguna manera no estén pensando en solucionar las cosas.

Entonces hay que ir a buscar a quienes han sido los buenos ejecutores y los malos ejecutores; aquí hay una gente que sabe producir resultados.

J.R.V.:

¿Quiénes, por ejemplo?

Publicidad

J. C. P.: Uno que me dicen que no es candidato y me lo ha dicho personalmente, pero el país no puede descartar, un hombre como Germán Vargas; yo creo que es una persona probada en resultados; veo a Enrique Peñalosa. Cada vez que ha cogido la ciudad (Bogotá), produce cosas efectivas; He visto ahora de candidato a un hombre que es extraordinario, que es Juan Carlos Echeverry, es un gran exministro y hombre que ha donde ha ido, en lo público, privado, corporativo, o institucional, produce y genera resultados concretos.

J.R.V.:

¿Le puedo traducir esa pregunta? ¿Cualquiera podría ser bueno menos Petro?

J. C. P.: Sí, yo creo que el alcalde Petro fue muy mal alcalde en su momento, sus resultados son muy limitados, me parece que quien haya estado en la línea de la violencia, la destrucción o la rabia, pues es más el daño que le hacen al país, el oxígeno que le quitan a la sociedad, que lo que le van a aportar. Aquí hay que pensar en gente con peso, con experiencia.

J.R.V.: ¿Usted es consciente de que esto que nos está diciendo va a generar una tormenta?

J. C. P.: No creo.

Vea también:



Reacciones

Publicidad

Pues sí, generó tormenta política. En las toldas del petrismo y del liberalismo criticaron a Juan Carlos Pinzón.

“Mal hace el doctor Juan Carlos Pinzón, designado ahora embajador en Estados Unidos, en intervenir en forma grosera en política, ad portas de la preparación de las elecciones del año 2022 en Colombia. Él tiene un cargo diplomático”, dijo el senador del Polo Democrático Iván Cepeda.

“Ahora que es embajador de Colombia ante Estados Unidos, embajador de todos los colombianos, viene a hablar solamente por su grupo político, para que vean ustedes que él no tiene noción de para dónde va”, cuestionó Armando Benedetti, senador del Pacto Histórico.

“Hacer política siendo nombrado embajador, vetar e imponer nombres no es la manera en que debe actuar un funcionario público, no es la forma mi querido embajador Pinzón, no es la manera”, le contestó el vocero del partido Liberal, Fabio Arroyave.

Por el lado de la bancada del gobierno respaldan las declaraciones de Juan Carlos Pinzón.

“Cualquier ciudadano colombiano que no tenga ningún tipo de impedimento legal puede opinar de política, es su derecho. Por supuesto, cuando son funcionarios públicos hay una prohibición de intervenir en política, pero mientras no lo sea, cualquiera puede emitir u omitir sus opiniones políticas”, opinó Santiago Valencia, senador del Centro Democrático.

Publicidad

Y Efraín Cepeda, senador conservador, aseguró: “Acierta el futuro embajador Juan Carlos Pinzón al decir que no se debe votar por aquellas personas que generen violencia e incendien el país, este es un momento de dificultades, estamos en una pandemia que ha golpeado mucho a nuestro país y, por supuesto, aquí es la hora de la solidaridad de construir nación”.

En la entrevista, Juan Carlos Pinzón había explicado el porqué de sus declaraciones: “Me atrevo a hablar de política porque no me he posesionado, porque no soy funcionario público y por eso hago estas reflexiones".

Además, Juan Carlos Pinzón contó que reflexionó mucho sobre si aceptaba o no la embajada de Colombia en Estados Unidos porque de por medio estaba su aspiración presidencial, que terminó declinando.