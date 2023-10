Críticas a Petro por choques con Israel: “No hay antecedente de una crisis diplomática tan fuerte”

El duro intercambio de comunicaciones entre el presidente Gustavo Petro y delegados del Gobierno de Israel ha generado pronunciamientos por parte de excancilleres, congresistas y académicos.



Para Julio Londoño Paredes, excanciller de la República, “las declaraciones del presidente Petro obedecen a un temperamento que lo conocemos, él tiene esas características, es una persona apasionada en esos aspectos y en otros muchos, es su forma de ser. Naturalmente, el embajador de Israel también ha reaccionado de una forma que no es usual en el marco general de la diplomacia entre dos estados como Israel y Colombia”.

Guillermo Fernández de Soto, que también ocupó el cargo, señaló que “sería muy falto de rigor y de inteligencia pensar que uno puede hacer declaraciones como las del presidente Petro y no va a pasar nada, más en el caso de Israel que todos conocemos su seriedad y su rigor, eso sí, en los temas internacionales. De manera que a mí personalmente no me extrañó”.

Congresistas de varios partidos políticos y voces de la academia también fueron consultados por Noticias Caracol.

“El presidente Gustavo Petro debe recordar que, en su condición de jefe de Estado, cada vez que opina lo hace en nombre de 50 millones de colombianos, no solamente en nombre de sus adeptos políticos o de sus adeptos partidistas. Las publicaciones en redes sociales del día de hoy, pero también las borradas por él mismo ponen en riesgo la seguridad de los colombianos en el exterior y quienes vivimos en el territorio. Además, alimentan el odio”, expresó David Luna.

Miguel Uribe indicó por su parte que “es aberrante que Gustavo Petro ponga en riesgo la relación diplomática con Israel por un capricho ideológico, por una cuenta de Twitter, y es más vergonzoso aún que lo haga por apoyar a un grupo terrorista, a Hamás, que hoy infunde dolor y muerte a Israel y a Palestina. Petro además insulta a la comunidad judía colombiana, que ha sido una comunidad valiente, trabajadora, de progreso, que ha hecho parte de la construcción de este país, pero a su vez está poniendo en riesgo la relaciones diplomáticas con todos los países democráticos que hoy respaldan a Israel”.

Para Mauricio Jaramillo, docente de Ciencia Política, “lo que está pasando es preocupante desde todo punto de vista, no hay ningún antecedente de una crisis diplomática tan fuerte. La responsabilidad de la crisis está tanto en el presidente Gustavo Petro, que debería hacer un llamado a la calma, como el embajador israelí”.



Imelda Daza, del partido Comunes, defendió los pronunciamientos de Gustavo Petro. “Creo que la posición del presidente es la correcta, es la justicia la que se impone, es el humanismo el que tiene que reaccionar frente a tanto horror que ha vivido ese pueblo desde siempre, tres cuartos de siglos padeciendo esa tragedia. Es hora de que las Naciones Unidas de verdad convoquen los dos planes de paz que ha propuesto el presidente Petro para resolver el conflicto que se padece en Ucrania, el pueblo ucraniano básicamente, y el conflicto en Gaza”, señaló.

Humberto de la Calle dijo que el jefe de Estado “en lo que se ha equivocado es en que, ante el primer acto, la arremetida terrorista contra Israel, incluyendo también población civil, omitió de manera reiterada una condena equivalente”.

Cuando el Presidente Petro condena las operaciones del Ejército Israelí en Gaza, dice una verdad evidente. Se trata de violaciones masivas de los derechos de toda una población. En lo que se ha equivocado, es en que ante el primer acto, la arremetida terrorista contra Israel,… — Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) October 15, 2023