¿Cuál es el entramado del caso que enreda a Álvaro Uribe en la Corte Suprema?

En el centro está Juan Monsalve, confeso exparamilitar del bloque Metro. Al expresidente se le señala de conspirar para cambiar una versión que dio el hombre.

Monsalve le narró al senador Iván Cepeda que en la hacienda Guacharacas, de propiedad de la familia del expresidente Uribe, se habrían promovido grupos de autodefensa.

Publicidad

Monsalve señaló al senador, a su hermano Santiago Uribe, al ganadero Juan Guillermo Villegas y a Santiago Gallón Henao de patrocinar estos grupos. Tan solo Gallón ha sido condenado por estos hechos.

La Corte Suprema, entonces, llamó a declarar a Óscar Monsalve Correa, administrador de la hacienda Guacharacas y, además, padre del paramilitar Monsalve.

Ahí empezó a complicarse todo.

La corte descubrió inconsistencias en la versión del exadministrador y ordenó interceptar su teléfono. Pronto se descubrió que alguien, al parecer, lo quería utilizar para enlodar al senador Cepeda.

Publicidad

Así se oye en una charla entre el testigo y su hijo Óscar ocurrida en marzo de 2015.

Audio 1: “Entonces que me necesitan dizque pa una diligencia en la Corte Suprema de Justicia, referente a un congresista, entonces no sé (sic)”.

Publicidad

Audio 2 (hijo): “Será que lo está citando él, porque como usted dijo que él le había ofrecido plata a usted, será que lo está ubicando pa eso (sic)”.

Así se descubrió que el día que el mayordomo Monsalve declaró ante la corte, el ganadero Juan Guillermo Villegas le hizo múltiples llamadas que, inexplicablemente, no quedaron registradas en el sistema de interceptaciones de la Fiscalía.

¿De qué hablaron? aún es un misterio, pero en otras charlas se nota que había cierta familiaridad.

JGV: “Cuando tenga alguna necesidad, alguna cosa, me llama huevón sin pena pero veo que está...”

Publicidad

OM: “Sinceramente, me da mucha pena”.

JGV: “Sos huevón hombre, pena de qué huevón. La cosa está muy hijueputa hermano y todas esas cosas, pero como usted sabe, hermano, cómo he sido yo”.

Publicidad

La investigación también reveló el informe de la Fiscalía en el que se registró el encuentro entre Juan Guillermo Villegas y el senador Álvaro Uribe en Medellín, en octubre de 2015.

¿Cómo nacieron las sospechas en contra del expresidente Uribe?

Los indicios de la Corte Suprema contra el líder del Centro Democrático por manejar información que tenía la Fiscalía y la misma corte se originaron, según la investigación, en el mismo exmandatario, quien en su cuenta de Twitter publicó el 23 diciembre de 2015:

“He recibido información sobre interceptaciones y seguimientos de la justicia en mi contra, ya tengo pruebas de los días 21 y 22 de octubre”.

Publicidad

Pero, ¿por qué la corte con este trino podría sospechar del expresidente?

La clave, según el alto tribunal, la tenía Juan Guillermo Villegas, quien, en tono de advertencia, le dice al presidente que hablen por aparentes denuncias públicas.

Publicidad

Uribe: ¿Es que ha habido nuevas declaraciones o qué..?

JGV: No, no, no eso son los últimos hechos, lo de anoche y lo de antenoche.

Uribe: ¿Sí? ¿y cómo ves eso?

JGV: No, no, pues no, no pues que mmmmmn…bien con éste pues que jode tanto.

Publicidad

Uribe: Sí.

JGV: Sí, es que hay mucha gente que quiere hacer lo mismo, ¿ah?

Publicidad

Uribe: Yo lo llamo apenas llegue.

JGV: ¿Si me entiende? ¿Sí?

Uribe: ¿Quiere hacer lo mismo de lo que hizo ese tipo?

JGV: Sí, con esa barba de chivo.

Publicidad

Uribe: Denunciar lo mismo.

JGV: Sí, sí, sí es que eso ha sido pues una cosa de nosotros que (...) que hay un hombre que es casi el papá de él y entonces estábamos en eso y entonces haber pues como muy bueno hablar con usted para ver.

Publicidad

Tiempo después, según la investigación, se buscan para hablar urgente y se citan en un establecimiento donde se venden jugos.

El 22 de diciembre, Juan Guillermo Villegas y Uribe hablan de su encuentro. En este audio el propio expresidente asegura que está siendo interceptado.

Uribe: ¿Se acuerda el día en que usted y yo nos reunimos en la 70?

JGV: Sí, señor.

Publicidad

Uribe: Que hubo unas llamadas que nos tomamos un jugo por allá.

JGV: Sí, ahí en la 70 en la frutería.

Publicidad

Uribe: Las llamadas las interceptaron todas y la Fiscalía nos hizo seguimiento en la 70. Yo desde hace muchos días sabía eso, pero no lo había concretado, me están investigando a mí con usted y que tienen interceptado el teléfono. O sea esta llamada la están escuchando esos hijueputas.

JGV: Ah sí, esos hijueputas interceptan todo.

Uribe: Entonces sí, dije lo voy a llamar para decirle claro para que sepa yo por la mañana voy a hacer un escándalo en Twitter con eso, sin mencionarlo a usted.

En otro audio en poder de la corte, Villegas habla con un hombre a quien identifica como Humberto. A él le comenta del resultado de la reunión con el expresidente Uribe.

Publicidad

JGV: “Imagínese que se echó todo el país encima y es el jefe de debate de todo el país, hp me llamó y me dijo a todas esas cosas y que tenemos que terminar esa labor y que si estos muchachos están tan entusiasmados, entonces, eh…no, ya lo que hablamos anoche. De todas maneras muchas gracias hombre que muy bien el señor, como muy agradecido con vos pues muy agradecido que habías ido y que habías estado en eso”.

Humberto: Sí claro, de todas maneras hay que apoyarlo en la mala.

Publicidad

JGV: Sí, hermano que muy bien, muy importante.

Humberto: Yo voy a tratar de entrar donde aquel hombre a ver qué lo cojo.

Y, ¿quién sería Humberto? Para la corte se trataría de Humberto Gómez, un misterioso hombre que ha visitado reiteradamente varias cárceles del país, en especial la de Itagüí.

Los investigadores indagan si estas visitas tienen relación con la búsqueda de ayuda para el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Publicidad

Vea más: