¿Cuál es el futuro del proyecto que busca regular el uso del cannabis recreativo en adultos?

Hay dificultades en el trámite del proyecto que busca regular el cannabis para uso recreativo en adultos . La sesión, que tiene lugar este martes, 20 de junio, no ha sido fácil para el gobierno y su bancada, teniendo en cuenta los cuestionamientos por parte de la oposición.



Partidos de la oposición cuestionaron a la mesa directiva, según ellos, porque solo les dieron dos de las tres sesiones que les correspondía presidir en esta legislatura.

“Cómo se le va a ocurrir al señor presidente y a sus mayorías, que la oposición tiene que escoger el día de fin de semana que le conviene a la mesa directiva y a las mayorías. ¿Qué tal que en el gobierno de Iván Duque les hubieran dicho que hicieran sus sesiones el sábado, el domingo o el lunes festivo? ¿Cómo habría sido la lloratón, la protesta, el paro y la violencia? Señor presidente, nosotros queremos dejar constancia de la ilegalidad manifiesta de la sesión que se celebra hoy”, dijo Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático.

Justo después de la intervención de la senadora, Alexander López, presidente del Senado, pidió Perdón por lo sucedido el día anterior cuando levantó la sesión justo cuando faltaba un senador para conformar quórum.

¿Cuáles fueron las reformas hundidas?

Reforma laboral

Sometimiento a la justicia

Humanización carcelaria

¿Cuáles reformas siguen en trámite?

Adición presupuestal

Reforma pensional

Reforma a la salud

¿Cuáles reformas están en riesgo?

Regulación del cannabis

Código electoral

Denuncian ‘jugadita’ del Pacto Histórico para evitar que cannabis recreativo se hundiera

En otras noticias, en las últimas horas, en medio de un agarrón se levantó la sesión del último debate con la que se buscaba aprobar el proyecto del cannabis recreativo. Había 53 senadores y se necesitaban 54 para tener quórum. El cierre del registro impidió que la iniciativa se votara cuando, al parecer, tenían los votos necesarios. El congresista faltante era Álex Flórez, del Pacto Histórico.

"El presidente dirige la plenaria y dijo que se cerrara el registro", afirmó Gregorio Eljach, secretario del Senado. El resto de parlamentarios empezó a gritar para que no lo hiciera y el funcionario espetó: “¡Pero si lo dijo! ¿Yo qué hago? ¡Lo dijo y yo tengo que obedecer lo que el presidente me diga! Yo sé que estaba presente, yo lo vi, pero ordenó: ‘Cierre el registro secretario’, yo lo cerré’”.

Así se levantó la sesión para aprobar el cannabis recreativo, tras pasar seis horas en votaciones avalando, además, conciliaciones. La plenaria fue convocada para este martes 20 de junio y será la última oportunidad para que la iniciativa pase, de lo contrario sería archivada por el cierre de las sesiones ordinarias.



La oposición denunció jugaditas del Pacto Histórico. Juan Carlos Lozada, representante liberal y autor del proyecto, dijo que "nunca había visto un acto legislativo tan enredado en el Congreso de la República y desgraciadamente una vez más se levantó la sesión del Senado de la República".



Para Andrés Guerra, senador por el Centro Democrático, “no es normal que un presidente no dé las garantías cuando hace pocos días utilizó por ley quinta el tiempo suficiente para esperar la votación y hoy no lo esperó, y finalmente cuando faltaba un voto, pues simplemente levantó a la sesión".

Muchos miembros del Pacto Histórico presuntamente se retiraron para no poder tener quórum, aplazar y votar este martes. La decisión de Cambio Radical es crucial para que el proyecto del cannabis recreativo pase a conciliación, pero el senador Carlos Fernando Motoa indicó que el partido “no intervino en la plenaria, teníamos proposiciones, tenemos argumentos para corregir el texto. Ante lo que acaba de suceder, la recomendación como integrante de Cambio Radical es que mañana no votamos esta reforma constitucional por una sencilla razón: no tenemos garantías para poder modificar el texto de una reforma constitucional tan importante como es la posibilidad de comercializar el cannabis de uso adulto recreativo”.

Angélica Lozano, senadora por la Alianza Verde, recalcó que "faltó un voto, no vino un senador del Pacto Histórico (…) hubo un forcejeo, verificación del quórum, suficiente ilustración, votar sí, votar no, y pues el desenlace ya lo vieron”.